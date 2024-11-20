В ЕС назвали США ответственными за прекращение конфликта на Украине

Для завершения украинского конфликта нужна поддержка новой администрации США при президентстве Дональда Трампа. Также для проведения мирных переговоров нужно создать «международную коалицию», состоящую из Китая, Бразилии и других стран. Об этом сообщил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.
«Очевидно, что нам также нужна поддержка новой администрации США. Это единственный путь к достижению устойчивого, всеобъемлющего и справедливого мира», — заявил Шалленберг на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой. Его слова передает РИА Новости.
Также министр иностранных дел Австрии отметил, что решение о начале и месте мирных переговоров России и Украины должен решать украинский народ. Кроме того, для достижения мира нужна «международная коалиция». В частности, в этой ситуации нужна поддержка Южной Африки, Китая, Бразилии, Индии и других стран, со всеми причисленными странами нужно установить диалог.
Ранее The Wall Street Journal написала, что в Европе склоняются к дипломатическому разрешению украинского конфликта. При этом учитывается победа Трампа на выборах президента в США и продвижение ВС РФ на фронте. Многие западные чиновники считают, что только мирными переговорами можно эффективно решить ситуацию.
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