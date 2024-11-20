В ЕС назвали США ответственными за прекращение конфликта на Украине

Глава МИД Австрии: для завершения конфликта на Украине нужна поддержка США
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Администрация Дональда Трампа может оказать значительное влияние на конфликт на Украине
Администрация Дональда Трампа может оказать значительное влияние на конфликт на Украине Фото:
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Для завершения украинского конфликта нужна поддержка новой администрации США при президентстве Дональда Трампа. Также для проведения мирных переговоров нужно создать «международную коалицию», состоящую из Китая, Бразилии и других стран. Об этом сообщил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

«Очевидно, что нам также нужна поддержка новой администрации США. Это единственный путь к достижению устойчивого, всеобъемлющего и справедливого мира», — заявил Шалленберг на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой. Его слова передает РИА Новости. 

Также министр иностранных дел Австрии отметил, что решение о начале и месте мирных переговоров России и Украины должен решать украинский народ. Кроме того, для достижения мира нужна «международная коалиция». В частности, в этой ситуации нужна поддержка Южной Африки, Китая, Бразилии, Индии и других стран, со всеми причисленными странами нужно установить диалог. 

Ранее The Wall Street Journal написала, что в Европе склоняются к дипломатическому разрешению украинского конфликта. При этом учитывается победа Трампа на выборах президента в США и продвижение ВС РФ на фронте. Многие западные чиновники считают, что только мирными переговорами можно эффективно решить ситуацию. 

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Для завершения украинского конфликта нужна поддержка новой администрации США при президентстве Дональда Трампа. Также для проведения мирных переговоров нужно создать «международную коалицию», состоящую из Китая, Бразилии и других стран. Об этом сообщил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг. «Очевидно, что нам также нужна поддержка новой администрации США. Это единственный путь к достижению устойчивого, всеобъемлющего и справедливого мира», — заявил Шалленберг на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой. Его слова передает РИА Новости.  Также министр иностранных дел Австрии отметил, что решение о начале и месте мирных переговоров России и Украины должен решать украинский народ. Кроме того, для достижения мира нужна «международная коалиция». В частности, в этой ситуации нужна поддержка Южной Африки, Китая, Бразилии, Индии и других стран, со всеми причисленными странами нужно установить диалог.  Ранее The Wall Street Journal написала, что в Европе склоняются к дипломатическому разрешению украинского конфликта. При этом учитывается победа Трампа на выборах президента в США и продвижение ВС РФ на фронте. Многие западные чиновники считают, что только мирными переговорами можно эффективно решить ситуацию. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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