Байден разрешил передать Украине запрещенные противопехотные мины: главное об СВО за 20 ноября

Байден хочет поставить запрещенные и опасные противопехотные мины на Украину, провоцируя продолжение конфликта
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Администрация президента США Джо Байдена разрешила поставить ВСУ запрещенные противопехотные мины (ППМ), чтобы усилить боевую мощь страны на СВО. Такие мины создают препятствие для продвижения пехоты, а после завершения боев они создают угрозу окружающей среде и людям, потому что остаются активными. Главное об СВО к вечеру 20 ноября — в материале URA.RU.
В США разрешили поставки на Украину опасных противопехотных мин