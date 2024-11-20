ОНТ сообщил о подготовке захвата Белоруссии с территории Польши, Литвы и Украины

21 ноября 2024 в 00:33 Размер текста - 17 +

На Белоруссию должны напасть местные националисты и иностранные наемники, сообщает ОНТ Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Государственный телеканал Белоруссии ОНТ сообщает о планах оппозиции и западных кураторов по захвату территорий Белоруссии с помощью вооруженных групп из Польши, Литвы и Украины. По данным расследования, первоначальной целью выбраны четыре участка на юго-западе страны. «Активная фаза — по отмашке в один момент границу пересекают бойцы БДК (Белорусский добровольческий корпус), других формирований и „хоругви“ из Польши и Литвы. Четыре территории для захвата уже определены. Это выступ на самом юго-западе, как раз на стыке границ Беларуси, Польши и Украины», — говорится в расследовании телеканала. Телеканал также утверждает, что в рамках этого плана активизируются внутренние группы и отряды внутри Белоруссии. В частности, упоминается активизация действий в Кобринском районе и направлении Полесья. ОНТ анонсировал показ фильма «Бесы: как хотят захватить Беларусь», который должен детально осветить данную тему. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Государственный телеканал Белоруссии ОНТ сообщает о планах оппозиции и западных кураторов по захвату территорий Белоруссии с помощью вооруженных групп из Польши, Литвы и Украины. По данным расследования, первоначальной целью выбраны четыре участка на юго-западе страны. «Активная фаза — по отмашке в один момент границу пересекают бойцы БДК (Белорусский добровольческий корпус), других формирований и „хоругви“ из Польши и Литвы. Четыре территории для захвата уже определены. Это выступ на самом юго-западе, как раз на стыке границ Беларуси, Польши и Украины», — говорится в расследовании телеканала. Телеканал также утверждает, что в рамках этого плана активизируются внутренние группы и отряды внутри Белоруссии. В частности, упоминается активизация действий в Кобринском районе и направлении Полесья. ОНТ анонсировал показ фильма «Бесы: как хотят захватить Беларусь», который должен детально осветить данную тему.