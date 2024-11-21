На ЗАЭС отключилась одна из двух высоковольтных линий

21 ноября 2024 в 11:20 Размер текста - 17 +

На Запорожской АЭС отключена одна из двух высоковольтных линий электроснабжения «Днепровская», подтвердили сотрудники станции Фото: Сергей Венявский © URA.RU На Запорожской атомной электростанции (АЭС) отключилась одна из двух высоковольтных линий энергоснабжения «Днепровская». Об этом сообщили представители станции. «На Запорожской АЭС действием автоматики отключена высоковольтная линия энергоснабжения 750кВ „Днепровская“», — уточнили представители ЗАЭС в своем telegram-канале. Нарушений не зафиксировано, уточнили на станции, добавив, что персонал готовится реагировать на отключение. В настоящий момент все энергоблоки приостановили свою деятельность. При этом оборудование обслуживается в штатном режиме. ВСУ периодически предпринимают попытки атаковать станцию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Запорожской атомной электростанции (АЭС) отключилась одна из двух высоковольтных линий энергоснабжения «Днепровская». Об этом сообщили представители станции. «На Запорожской АЭС действием автоматики отключена высоковольтная линия энергоснабжения 750кВ „Днепровская“», — уточнили представители ЗАЭС в своем telegram-канале. Нарушений не зафиксировано, уточнили на станции, добавив, что персонал готовится реагировать на отключение. В настоящий момент все энергоблоки приостановили свою деятельность. При этом оборудование обслуживается в штатном режиме. ВСУ периодически предпринимают попытки атаковать станцию.