На ЗАЭС отключилась одна из двух высоковольтных линий

На Запорожской атомной электростанции (АЭС) отключилась одна из двух высоковольтных линий энергоснабжения «Днепровская». Об этом сообщили представители станции.
«На Запорожской АЭС действием автоматики отключена высоковольтная линия энергоснабжения 750кВ „Днепровская“», — уточнили представители ЗАЭС в своем telegram-канале. Нарушений не зафиксировано, уточнили на станции, добавив, что персонал готовится реагировать на отключение.
В настоящий момент все энергоблоки приостановили свою деятельность. При этом оборудование обслуживается в штатном режиме. ВСУ периодически предпринимают попытки атаковать станцию.
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На Запорожской атомной электростанции (АЭС) отключилась одна из двух высоковольтных линий энергоснабжения «Днепровская». Об этом сообщили представители станции. «На Запорожской АЭС действием автоматики отключена высоковольтная линия энергоснабжения 750кВ „Днепровская“», — уточнили представители ЗАЭС в своем telegram-канале. Нарушений не зафиксировано, уточнили на станции, добавив, что персонал готовится реагировать на отключение. В настоящий момент все энергоблоки приостановили свою деятельность. При этом оборудование обслуживается в штатном режиме. ВСУ периодически предпринимают попытки атаковать станцию.