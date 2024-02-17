Депутат Госдумы предложил переводить сотрудников на дистант в плохую погоду

Депутат Чернышов: сотрудников нужно переводить на дистант при сильных осадках

17 февраля 2024 в 11:25 Размер текста - 17 +

В Госдуме предложили переводить работников на дистант при снегопаде и гололеде Фото: Анна Майорова © URA.RU В Госдуме предложили переводить сотрудников на дистанционную работу при сильных осадках, сугробах и гололеде. Такое обращение направил депутат Борис Чернышов (ЛДПР) министру труда и соцзащиты РФ Антону Котякову. «Прошу вас рассмотреть инициативу о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части разрешения временного перевода работника на дистанционную работу», — говорится в обращении Чернышова министру, передает ТАСС. Депутат отмечает, что перевод сотрудника на удаленку должен осуществляться по инициативе работодателя при выпадении осадков выше нормы, плохой видимости на дорогах, сугробах и гололеде. Чернышов подчеркнул, что зимой увеличиваются риск ДТП и стоимость поездки на такси, а также возрастает нагрузка на общественный транспорт. В это время люди опаздывают на работу, заключил он. Ранее эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева назвала один из случаев, когда плохая погода может стать уважительной причиной, чтобы не явиться на работу. Она привела пример, если погода внезапно изменилась, резко пошел снег и человек просто не смог рассчитать свое время, не успел добраться на работу вовремя. При этом, по ее словам, каждый из таких случаев рассматривается индивидуально и также зависит от работодателя.

В Госдуме предложили переводить сотрудников на дистанционную работу при сильных осадках, сугробах и гололеде. Такое обращение направил депутат Борис Чернышов (ЛДПР) министру труда и соцзащиты РФ Антону Котякову. «Прошу вас рассмотреть инициативу о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части разрешения временного перевода работника на дистанционную работу», — говорится в обращении Чернышова министру, передает ТАСС. Депутат отмечает, что перевод сотрудника на удаленку должен осуществляться по инициативе работодателя при выпадении осадков выше нормы, плохой видимости на дорогах, сугробах и гололеде. Чернышов подчеркнул, что зимой увеличиваются риск ДТП и стоимость поездки на такси, а также возрастает нагрузка на общественный транспорт. В это время люди опаздывают на работу, заключил он. Ранее эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева назвала один из случаев, когда плохая погода может стать уважительной причиной, чтобы не явиться на работу. Она привела пример, если погода внезапно изменилась, резко пошел снег и человек просто не смог рассчитать свое время, не успел добраться на работу вовремя. При этом, по ее словам, каждый из таких случаев рассматривается индивидуально и также зависит от работодателя.