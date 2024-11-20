20 ноября 2024

В центре Челябинска топит памятник архитектуры с элитным магазином одежды

© Служба новостей «URA.RU»
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В магазине уже месяц течет потолок Фото:

В центре Челябинска уже месяц бежит вода с потолка магазина элитной мужской одежды «Пеплос», который находится в доме №71 по проспекту Ленина. Здание является памятником архитектуры, и администраторы магазина переживают, что мокрые перекрытия могут рухнуть.

«В магазине „Пеплос“ (проспект Ленина, 71) происходит затопление водой. Здание является памятником архитектуры, промокания перекрытия может привести к обрушению, но никого это не волнует», — рассказала представитель магазина Дарья С. в сообществе «текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».

В магазине соощили, что вода продолжает течь уже месяц, по торговому залу расставлены ведра. Компании причиняется ущерб, но на жалобы в управляющую компанию никто не реагирует. URA.RU направило запрос в УК «Ремжилзаказчик», к моменту публикации ответ на него не поступал.

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В центре Челябинска уже месяц бежит вода с потолка магазина элитной мужской одежды «Пеплос», который находится в доме №71 по проспекту Ленина. Здание является памятником архитектуры, и администраторы магазина переживают, что мокрые перекрытия могут рухнуть. «В магазине „Пеплос“ (проспект Ленина, 71) происходит затопление водой. Здание является памятником архитектуры, промокания перекрытия может привести к обрушению, но никого это не волнует», — рассказала представитель магазина Дарья С. в сообществе «текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». В магазине соощили, что вода продолжает течь уже месяц, по торговому залу расставлены ведра. Компании причиняется ущерб, но на жалобы в управляющую компанию никто не реагирует. URA.RU направило запрос в УК «Ремжилзаказчик», к моменту публикации ответ на него не поступал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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