В Челябинске основная часть квартир в новостройках продается в Калининском и Центральном районах. На них приходится 73% предложения о продаже жилья на первичном рынке. При этом почти ничего не строят в Металлургическом и Ленинском районах, сообщили в пресс-службе «Объектив РФ».
«В Челябинске по состоянию на октябрь 2024 года больше всего жилья продается в Калининском районе. На данной территории объем продающихся в новостройках квартир составил 199 тысяч 970 квадратных метров. На втором месте по возведению новостроек — Центральный район. Там на данный момент на продажу выставлено 92 тысячи 950 тысяч квадратных метров жилья», — сообщили в пресс-службе.
При этом челябинские застройщики очень мало жилья возводят в Металлургическом и Ленинском районах города. Их доля составляет почти 2% предложения от общего числа выставленных на продажу квартир.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!