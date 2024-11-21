Стало известно, какие районы быстрее всех растут в Челябинске. Инфографика

Больше всего высоток строят в Калининском и Центральном районах Челябинска
© Служба новостей «URA.RU»
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В Калининском районе города возводят самое большое число новых ЖК
В Калининском районе города возводят самое большое число новых ЖК Фото:

В Челябинске основная часть квартир в новостройках продается в Калининском и Центральном районах. На них приходится 73% предложения о продаже жилья на первичном рынке. При этом почти ничего не строят в Металлургическом и Ленинском районах, сообщили в пресс-службе «Объектив РФ».

«В Челябинске по состоянию на октябрь 2024 года больше всего жилья продается в Калининском районе. На данной территории объем продающихся в новостройках квартир составил 199 тысяч 970 квадратных метров. На втором месте по возведению новостроек — Центральный район. Там на данный момент на продажу выставлено 92 тысячи 950 тысяч квадратных метров жилья», — сообщили в пресс-службе.

При этом челябинские застройщики очень мало жилья возводят в Металлургическом и Ленинском районах города. Их доля составляет почти 2% предложения от общего числа выставленных на продажу квартир.

За месяц в Калининском районе общая площадь продаваемых квартир выросла на 3,5 тысячи квадратных метров
За месяц в Калининском районе общая площадь продаваемых квартир выросла на 3,5 тысячи квадратных метров
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В Челябинске основная часть квартир в новостройках продается в Калининском и Центральном районах. На них приходится 73% предложения о продаже жилья на первичном рынке. При этом почти ничего не строят в Металлургическом и Ленинском районах, сообщили в пресс-службе «Объектив РФ». «В Челябинске по состоянию на октябрь 2024 года больше всего жилья продается в Калининском районе. На данной территории объем продающихся в новостройках квартир составил 199 тысяч 970 квадратных метров. На втором месте по возведению новостроек — Центральный район. Там на данный момент на продажу выставлено 92 тысячи 950 тысяч квадратных метров жилья», — сообщили в пресс-службе. При этом челябинские застройщики очень мало жилья возводят в Металлургическом и Ленинском районах города. Их доля составляет почти 2% предложения от общего числа выставленных на продажу квартир.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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