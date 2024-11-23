Захарова обвинила Францию в желании «добить Украину»

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро высказался о возможности применения ВСУ дальнобойных ракет по территории России, что вызвало реакцию со стороны официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Она осудила эти высказывания, расценив их как акт, не имеющий отношения к поддержке Украины.
«Это не поддержка Украины, а ее добивание», — отметила Мария Захарова в ответ на слова французского министра. Ее слова передает ТАСС.
Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Украина в праве применять французские ракеты дальнего радиуса действия для осуществления ударов по российской территории в рамках самозащиты. Тем не менее, Барро не подтвердил факт использования этих вооружений против России на текущий момент. Кроме того, он подчеркнул, что Франция будет поддерживать Киев до тех пор, пока это будет необходимо.
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