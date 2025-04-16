Сотни российских туристов экстренно переселили из отеля в Хургаде

Более трехсот российских отдыхающих срочно переселили из египетского White Valley Palace в Хургаде, где туристы обнаружили нарушения санитарных норм и проблемы с электроснабжением. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Более 300 российских туристов пришлось экстренно переселять в другой отель из-за антисанитарии и отсутствия электричества в египетском отеле», — передает telegram-канал. Там отметили, что туристы, недовольные условиями проживания, направили жалобы в свои туристические компании с требованием организовать переселение. Для разрешения ситуации на место прибыла туристическая полиция Хургады.
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