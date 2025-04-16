Сотни российских туристов экстренно переселили из отеля в Хургаде

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Российских туристов переселили в другие отели
Российских туристов переселили в другие отели Фото:

Более трехсот российских отдыхающих срочно переселили из египетского White Valley Palace в Хургаде, где туристы обнаружили нарушения санитарных норм и проблемы с электроснабжением. Об этом сообщает telegram-канал Shot. 

«Более 300 российских туристов пришлось экстренно переселять в другой отель из-за антисанитарии и отсутствия электричества в египетском отеле», — передает telegram-канал. Там отметили, что туристы, недовольные условиями проживания, направили жалобы в свои туристические компании с требованием организовать переселение. Для разрешения ситуации на место прибыла туристическая полиция Хургады.

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Более трехсот российских отдыхающих срочно переселили из египетского White Valley Palace в Хургаде, где туристы обнаружили нарушения санитарных норм и проблемы с электроснабжением. Об этом сообщает telegram-канал Shot.  «Более 300 российских туристов пришлось экстренно переселять в другой отель из-за антисанитарии и отсутствия электричества в египетском отеле», — передает telegram-канал. Там отметили, что туристы, недовольные условиями проживания, направили жалобы в свои туристические компании с требованием организовать переселение. Для разрешения ситуации на место прибыла туристическая полиция Хургады.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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