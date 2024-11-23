МИД Франции заявил о праве Украины бить по России ракетами SCALP

Украина имеет право использовать французские ракеты большой дальности для нанесения ударов по территории России в рамках самообороны, сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. Однако он не подтвердил факт использования этих вооружений против России на текущий момент.
«Министр иностранных дел Франции заявил BBC, что „красных линий“ в вопросе поддержки Украины не существует. Жан-Ноэль Барро заявил, что Украина может запустить французские ракеты дальнего радиуса действия по России „в целях самообороны“, но не стал подтверждать, было ли уже использовано французское оружие», — сообщает BBC.
Министр также отметил, что западные союзники не должны устанавливать строгие ограничения для поддержки Украины и не исключают никаких вариантов в помощи, включая возможное участие французских войск. Барро подчеркнул, что Франция будет поддерживать Киев до тех пор, пока это будет необходимо.
«Потому что на карту поставлена наша безопасность. Каждый раз, когда российская армия продвигается на один квадратный километр, угроза становится на один квадратный километр ближе к Европе», — сказал глава французского внешнеполитического ведомства в беседе с телеканалом.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что российские силы осуществили запуск гиперзвуковой системы «Орешник» по объектам завода «Южмаш», расположенного в Днепропетровске. Это действие было предпринято в ответ на удары Украины по объектам в Курской и Брянской областях с применением американских дальнобойных ракет ATACMS и британских дальнобойных Storm Shadow. Путин неоднократно предупреждал, что пременение западного дальнобойного оружия по территории России будет означать прямую войну НАТО с РФ.
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