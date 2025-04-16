ВС РФ сломили сопротивление ВСУ у Олешни

Бойцы ВС РФ сломили сопротивление ВСУ у хутора Олешня в Курской области и продвинулись вперед. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«Наши бойцы сломили упорное сопротивление противника. Продвинулись в районе хутора Олешня», — приводит слова источника ТАСС. Российские военнослужащие выбили ВСУ из нескольких опорных пунктов.
В Курской области ВС РФ осталось освободить два населенных пункта — Олешню и Горналь. Ранее сообщалось, что ВСУ отказались сдаваться, засев в горнальском монастыре. Бойцы элитной бригады бегут с позиций.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.