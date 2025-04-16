ВС РФ сломили сопротивление ВСУ у Олешни

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ВС РФ выбили бойцов ВСУ с нескольких опорных пунктов в Олешне
ВС РФ выбили бойцов ВСУ с нескольких опорных пунктов в Олешне Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Бойцы ВС РФ сломили сопротивление ВСУ у хутора Олешня в Курской области и продвинулись вперед. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«Наши бойцы сломили упорное сопротивление противника. Продвинулись в районе хутора Олешня», — приводит слова источника ТАСС. Российские военнослужащие выбили ВСУ из нескольких опорных пунктов.

В Курской области ВС РФ осталось освободить два населенных пункта — Олешню и Горналь. Ранее сообщалось, что ВСУ отказались сдаваться, засев в горнальском монастыре. Бойцы элитной бригады бегут с позиций. 

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Бойцы ВС РФ сломили сопротивление ВСУ у хутора Олешня в Курской области и продвинулись вперед. Об этом сообщили в российских силовых структурах. «Наши бойцы сломили упорное сопротивление противника. Продвинулись в районе хутора Олешня», — приводит слова источника ТАСС. Российские военнослужащие выбили ВСУ из нескольких опорных пунктов. В Курской области ВС РФ осталось освободить два населенных пункта — Олешню и Горналь. Ранее сообщалось, что ВСУ отказались сдаваться, засев в горнальском монастыре. Бойцы элитной бригады бегут с позиций. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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