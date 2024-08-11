В Пермском крае сократилось количество несчастных случаев на производстве

Чаще всего травмируются в обрабатывающей промышленности
В Пермском крае стало меньше несчастных случаев на производстве. С января по июль 2024 года произошло 192 происшествия. Это на 48 случаев меньше, чем в таком же периоде прошлого года.
«В Пермском крае в первом полугодии произошло 192 несчастных случая на производстве. Погибли 11 работников», — пишет «Рифей-Пермь» со ссылкой на минтруда Пермского края.
Чаще всего травмы получали работники обрабатывающей промышленности, строительства, оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспорта. С тяжелыми последствиями в этих сферах произошло 21, 7 и 5 несчастных случаев соответственно.
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