11 августа 2024
10 августа 2024

В Пермском крае сократилось количество несчастных случаев на производстве

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Чаще всего травмируются в обрабатывающей промышленности
Чаще всего травмируются в обрабатывающей промышленности Фото:

В Пермском крае стало меньше несчастных случаев на производстве. С января по июль 2024 года произошло 192 происшествия. Это на 48 случаев меньше, чем в таком же периоде прошлого года. 

«В Пермском крае в первом полугодии произошло 192 несчастных случая на производстве. Погибли 11 работников», — пишет «Рифей-Пермь» со ссылкой на минтруда Пермского края.

Чаще всего травмы получали работники обрабатывающей промышленности, строительства, оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспорта. С тяжелыми последствиями в этих сферах произошло 21, 7 и 5 несчастных случаев соответственно.

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В Пермском крае стало меньше несчастных случаев на производстве. С января по июль 2024 года произошло 192 происшествия. Это на 48 случаев меньше, чем в таком же периоде прошлого года.  «В Пермском крае в первом полугодии произошло 192 несчастных случая на производстве. Погибли 11 работников», — пишет «Рифей-Пермь» со ссылкой на минтруда Пермского края. Чаще всего травмы получали работники обрабатывающей промышленности, строительства, оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспорта. С тяжелыми последствиями в этих сферах произошло 21, 7 и 5 несчастных случаев соответственно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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