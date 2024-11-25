Студенты УрФУ пожаловались на давки в автобусах

Мерзляковой объяснили отказ студентам в запуске экспресс-маршрута Фото: Илья Московец © URA.RU

Студенты УрФУ, проживающие в общежитиях микрорайона Новокольцовский Екатеринбурга, отправили коллективную жалобу уполномоченному по правам человека в регионе Татьяне Мерзляковой, попросив выделить для них экспресс-маршрут. Она направила запрос в мэрию, где ей пояснили, что запускать такой маршрут не планируется, рассказали в аппарате омбудсмена.

«Чтобы защитить права молодых людей на свободное передвижение, Татьяна Мерзлякова направила запрос в администрацию Екатеринбурга. Там сообщили, что не планируют запуск безостановочного экспресс-маршрута для студентов от микрорайона до университета, поскольку существующей транспортной системы для этого достаточно — в настоящее время Новокольцовский обслуживают автобусы №44, №56, №65 и №66», — сказано в сообщении.

В мэрии отметили, что давки в автобусах и нарушение графиков движения связаны с дефицитом водителей. «Поэтому для увеличения количества рейсов администрация ведет работу по заключению с перевозчиками муниципальных контрактов нового типа», — пояснили в аппарате уполномоченного по правам человека.

Студенты обратились с жалобой к Мерзляковой, несмотря на то, что на 56-й маршрут власти добавили еще четыре автобуса (теперь их 18) после коллективного письма к мэру Алексею Орлову. Учащиеся отмечали, что на линию выходило мало машин, из-за чего ездить в вуз приходилось в больших давках. На жалобы также реагировала прокуратура.