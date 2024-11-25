Путин подписал указ о выплате 400 тысяч рублей одной категории граждан. Скрин

При заключении контракта росгвардейцы получат выплату в 400 тысяч рублей

25 ноября 2024 в 18:58 Размер текста - 17 +

Указ о разовой выплате подписан Владимиром Путиным Фото: Владимир Андреев © URA.RU Росгвардейцы, подписавшие контракт с Минобороны РФ для дальнейшего участия в СВО, получат единоразовую выплату в 400 тысяч рублей. Указ подписан президентом России Владимиром Путиным. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Фото: официальный интернет-портал правовой информации Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Росгвардейцы, подписавшие контракт с Минобороны РФ для дальнейшего участия в СВО, получат единоразовую выплату в 400 тысяч рублей. Указ подписан президентом России Владимиром Путиным. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.