Путин подписал указ о выплате 400 тысяч рублей одной категории граждан. Скрин

При заключении контракта росгвардейцы получат выплату в 400 тысяч рублей
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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Указ о разовой выплате подписан Владимиром Путиным Фото:

Росгвардейцы, подписавшие контракт с Минобороны РФ для дальнейшего участия в СВО, получат единоразовую выплату в 400 тысяч рублей. Указ подписан президентом России Владимиром Путиным. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Росгвардейцы, подписавшие контракт с Минобороны РФ для дальнейшего участия в СВО, получат единоразовую выплату в 400 тысяч рублей. Указ подписан президентом России Владимиром Путиным. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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