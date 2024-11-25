Указ о разовой выплате подписан Владимиром Путиным
Росгвардейцы, подписавшие контракт с Минобороны РФ для дальнейшего участия в СВО, получат единоразовую выплату в 400 тысяч рублей. Указ подписан президентом России Владимиром Путиным. Он
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