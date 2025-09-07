Пожар в здании кабмина Украины в Киеве охватил более тысячи квадратных метров

Возгорание в здании Кабинета министров Украины в Киеве распространилось на площадь более тысячи квадратных метров. Об этом сообщил украинский министр внутренних дел Игорь Клименко.
«Спасатели локализовали пожар площадью более 1 тысячи квадратных метров и продолжают его тушение», — написал Клименко. Его сообщение опубликовано в telegram-канале.
Он также рассказал, что в Киеве в данный момент работают больше 400 спасателей. Задействовано свыше 100 машин. Кроме того, к тушению привлечены пожарные вертолеты.
Пожар в правительственном здании в Печерском районе возник утром, 7 сентября. Украинские издания опубликовали фотографии, на которых видны клубы дыма над правительственным кварталом. Полицейские временно перекрыли подъезды к зданию и обеспечивают порядок на месте происшествия. Обстоятельства пожара уточняются.
