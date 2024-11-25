В Сургуте инвалиды проживают в непригодных для них квартирах

Мэрия Сургута (ХМАО) обследовала 12 307 квартир, в которых проживают инвалиды. После проверки выяснилось, что 19 из них непригодны для этой социальной группы. Чтобы исправить ситуацию, из городского бюджета будут выделены средства для покупки нового жилья, сообщила замдиректора муниципального департамента имущественных и земельных отношений Алла Шевченко.
«Органы местного самоуправления обязаны обследовать жилые помещения и места общего пользования в жилых домах, в которых проживают инвалиды. Муниципальная комиссия обследовала 12 307 квартир, 19 из которых признаны непригодными для проживания граждан с инвалидностью. Соответственно, город переселит этих людей в новые помещения», — рассказала Шевченко «Сургутской трибуне».
Также она пояснила, что новые квартиры будут не меньше прошлого жилья по количеству комнат и общей площади. В случае если предоставленная жилплощадь окажется больше предыдущей, то выплачивать разницу стоимости инвалидам не придется. Среди требований к дому, где будут новые квартиры, — обязательное наличие пандусов, лифтов и специальных широких дверей.
В 2025 году из бюджета ХМАО будет выделено 10 миллиардов рублей на переселение граждан, проживающих в квартирах социального найма. Также будет активно реализовываться программа по расселению около 700 тысяч квадратных метров жилья, признанного аварийным с 2017 по 2022 годы.
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