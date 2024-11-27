Сенатор Шептий: удары «Орешником» по Украине сдержат западных политиков

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Виктор Шептий - политик с боевым опытом
Виктор Шептий - политик с боевым опытом Фото:

Применение новейшей российской системы вооружения «Орешник» на Украине скорректирует поведение западных политиков. Такой прогноз озвучил сенатор от Свердловской области Виктор Шептий, комментируя решение президента РФ Владимира Путина активно использовать «Орешник» в рамках СВО.

«Что касается ответа на использование дальнобойных ракет иностранного производства, все логично и ожидаемо. Что касается применения ядерного оружия, то в обновленной доктрине все очень подробно описано, в каких случаях оно применяется. А применение „Орешника“ должно, думаю, оказать охлаждающее воздействие на безрассудные горячие головы на Западе», — заявил он в комментарии для RTVI.

19 ноября украинская армия обстреляла Курскую и Брянскую области, впервые использовав (с разрешения западных элит) американские ракеты ATACMS большой дальности и британские ракеты Storm Shadow. В ответ на это 21 ноября Россия провела удар ракетной системой средней дальности по одному из ключевых объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске, где находится завод «Южмаш» по производству ракетной техники и вооружений.

После этого Путин и объявил о появлении у российской армии «Орешника». Это стало одной из главных тем прошлой недели.

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Применение новейшей российской системы вооружения «Орешник» на Украине скорректирует поведение западных политиков. Такой прогноз озвучил сенатор от Свердловской области Виктор Шептий, комментируя решение президента РФ Владимира Путина активно использовать «Орешник» в рамках СВО. «Что касается ответа на использование дальнобойных ракет иностранного производства, все логично и ожидаемо. Что касается применения ядерного оружия, то в обновленной доктрине все очень подробно описано, в каких случаях оно применяется. А применение „Орешника“ должно, думаю, оказать охлаждающее воздействие на безрассудные горячие головы на Западе», — заявил он в комментарии для RTVI. 19 ноября украинская армия обстреляла Курскую и Брянскую области, впервые использовав (с разрешения западных элит) американские ракеты ATACMS большой дальности и британские ракеты Storm Shadow. В ответ на это 21 ноября Россия провела удар ракетной системой средней дальности по одному из ключевых объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске, где находится завод «Южмаш» по производству ракетной техники и вооружений. После этого Путин и объявил о появлении у российской армии «Орешника». Это стало одной из главных тем прошлой недели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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