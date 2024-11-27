Сенатор Шептий: удары «Орешником» по Украине сдержат западных политиков

Применение новейшей российской системы вооружения «Орешник» на Украине скорректирует поведение западных политиков. Такой прогноз озвучил сенатор от Свердловской области Виктор Шептий, комментируя решение президента РФ Владимира Путина активно использовать «Орешник» в рамках СВО.
«Что касается ответа на использование дальнобойных ракет иностранного производства, все логично и ожидаемо. Что касается применения ядерного оружия, то в обновленной доктрине все очень подробно описано, в каких случаях оно применяется. А применение „Орешника“ должно, думаю, оказать охлаждающее воздействие на безрассудные горячие головы на Западе», — заявил он в комментарии для RTVI.
19 ноября украинская армия обстреляла Курскую и Брянскую области, впервые использовав (с разрешения западных элит) американские ракеты ATACMS большой дальности и британские ракеты Storm Shadow. В ответ на это 21 ноября Россия провела удар ракетной системой средней дальности по одному из ключевых объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске, где находится завод «Южмаш» по производству ракетной техники и вооружений.
После этого Путин и объявил о появлении у российской армии «Орешника». Это стало одной из главных тем прошлой недели.
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