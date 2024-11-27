Переговоры Путина и Токаева длились почти два часа в Казахстане

Президент России Владимир Путин прибыл в Казахстан 27 ноября с государственным визитом, чтобы провести встречу с главой государства Касым-Жомартом Токаевым. По словам журналиста «Россия-1» Павла Зарубина, переговоры между лидерами двух стран длились почти два часа.
«Путин и Токаев почти 2 часа разговаривали в так называемом „узком составе“», — заявил Зарубин в своем telegram-канале. В ходе переговоров Путин заявил, что Москва и Астана совместно будут стремиться к поиску решений насущных проблем в рамках двусторонних отношений. По его словам, такие решения действительно находятся. В свою очередь, Токаев сообщил, что предстоит подписание 20 соглашений, которые будут способствовать дополнительному стимулированию развития сотрудничества между двумя странами.
Путин прибыл в Астану 27 ноября. Глава государства отметил, что Россия является одним из крупнейших экономических партнеров Казахстана, поэтому этот визит важен с точки зрения развития двусторонних отношений.
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