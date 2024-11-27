Переговоры Путина и Токаева длились почти два часа в Казахстане

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Путин и Токаев подпишут 20 соглашений после двусторонней встречи
Путин и Токаев подпишут 20 соглашений после двусторонней встречи Фото:

Президент России Владимир Путин прибыл в Казахстан 27 ноября с государственным визитом, чтобы провести встречу с главой государства Касым-Жомартом Токаевым. По словам журналиста «Россия-1» Павла Зарубина, переговоры между лидерами двух стран длились почти два часа.

«Путин и Токаев почти 2 часа разговаривали в так называемом „узком составе“»,  — заявил Зарубин в своем telegram-канале. В ходе переговоров Путин заявил, что Москва и Астана совместно будут стремиться к поиску решений насущных проблем в рамках двусторонних отношений. По его словам, такие решения действительно находятся. В свою очередь, Токаев сообщил, что предстоит подписание 20 соглашений, которые будут способствовать дополнительному стимулированию развития сотрудничества между двумя странами.

Путин прибыл в Астану 27 ноября. Глава государства отметил, что Россия является одним из крупнейших экономических партнеров Казахстана, поэтому этот визит важен с точки зрения развития двусторонних отношений. 

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Президент России Владимир Путин прибыл в Казахстан 27 ноября с государственным визитом, чтобы провести встречу с главой государства Касым-Жомартом Токаевым. По словам журналиста «Россия-1» Павла Зарубина, переговоры между лидерами двух стран длились почти два часа. «Путин и Токаев почти 2 часа разговаривали в так называемом „узком составе“»,  — заявил Зарубин в своем telegram-канале. В ходе переговоров Путин заявил, что Москва и Астана совместно будут стремиться к поиску решений насущных проблем в рамках двусторонних отношений. По его словам, такие решения действительно находятся. В свою очередь, Токаев сообщил, что предстоит подписание 20 соглашений, которые будут способствовать дополнительному стимулированию развития сотрудничества между двумя странами. Путин прибыл в Астану 27 ноября. Глава государства отметил, что Россия является одним из крупнейших экономических партнеров Казахстана, поэтому этот визит важен с точки зрения развития двусторонних отношений. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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