Синоптики рассказали, когда в Екатеринбурге развеется смог

Уже 30 ноября в Екатеринбурге новый фронт принесет с собой свежий воздух. Атмосфера будет очищаться от скопившихся примесей. Об этом сообщили в telegram-канале «Уральского гидрометцентра».
«Устойчивое состояние атмосферы 30 ноября нарушит фронт, приближающийся к Уралу с Европейской территории России. Умеренный ветер ликвидирует застой воздуха в приземном слое, атмосфера начнет очищаться от скопившихся примесей, мгла в Екатеринбурге рассеется», — следует из сообщения.
В зоне фронта ожидается небольшой снег. Температура 30 ноября будет ночью до -8 градусов, а днем до -1 градуса.
В Свердловской области со сменой ноября на декабрь усилится ветер и наплывут облака. Синоптики обещают похолодания до -17 градусов.
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