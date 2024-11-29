Природа Погода Синоптики рассказали, когда в Екатеринбурге развеется смог Уралгидрометцентр: в Екатеринбурге 30 ноября развеется смог 30 ноября 2024 в 06:45 Размер текста - 17 + Воздух в городе станет чище Фото: Анастасия Соргина © URA.RU Уже 30 ноября в Екатеринбурге новый фронт принесет с собой свежий воздух. Атмосфера будет очищаться от скопившихся примесей. Об этом сообщили в telegram-канале «Уральского гидрометцентра». «Устойчивое состояние атмосферы 30 ноября нарушит фронт, приближающийся к Уралу с Европейской территории России. Умеренный ветер ликвидирует застой воздуха в приземном слое, атмосфера начнет очищаться от скопившихся примесей, мгла в Екатеринбурге рассеется», — следует из сообщения. В зоне фронта ожидается небольшой снег. Температура 30 ноября будет ночью до -8 градусов, а днем до -1 градуса. В Свердловской области со сменой ноября на декабрь усилится ветер и наплывут облака. Синоптики обещают похолодания до -17 градусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Уже 30 ноября в Екатеринбурге новый фронт принесет с собой свежий воздух. Атмосфера будет очищаться от скопившихся примесей. Об этом сообщили в telegram-канале «Уральского гидрометцентра». «Устойчивое состояние атмосферы 30 ноября нарушит фронт, приближающийся к Уралу с Европейской территории России. Умеренный ветер ликвидирует застой воздуха в приземном слое, атмосфера начнет очищаться от скопившихся примесей, мгла в Екатеринбурге рассеется», — следует из сообщения. В зоне фронта ожидается небольшой снег. Температура 30 ноября будет ночью до -8 градусов, а днем до -1 градуса. В Свердловской области со сменой ноября на декабрь усилится ветер и наплывут облака. Синоптики обещают похолодания до -17 градусов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям