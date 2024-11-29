29 ноября 2024

Синоптики рассказали, когда в Екатеринбурге развеется смог

Уралгидрометцентр: в Екатеринбурге 30 ноября развеется смог
© Служба новостей «URA.RU»
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Смог в городе. Екатеринбург, пробка, смог, город, дорога, закат
Воздух в городе станет чище Фото:

Уже 30 ноября в Екатеринбурге новый фронт принесет с собой свежий воздух. Атмосфера будет очищаться от скопившихся примесей. Об этом сообщили в telegram-канале «Уральского гидрометцентра».

«Устойчивое состояние атмосферы 30 ноября нарушит фронт, приближающийся к Уралу с Европейской территории России. Умеренный ветер ликвидирует застой воздуха в приземном слое, атмосфера начнет очищаться от скопившихся примесей, мгла в Екатеринбурге рассеется», — следует из сообщения.

В зоне фронта ожидается небольшой снег. Температура 30 ноября будет ночью до -8 градусов, а днем до -1 градуса.

В Свердловской области со сменой ноября на декабрь усилится ветер и наплывут облака. Синоптики обещают похолодания до -17 градусов.

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Уже 30 ноября в Екатеринбурге новый фронт принесет с собой свежий воздух. Атмосфера будет очищаться от скопившихся примесей. Об этом сообщили в telegram-канале «Уральского гидрометцентра». «Устойчивое состояние атмосферы 30 ноября нарушит фронт, приближающийся к Уралу с Европейской территории России. Умеренный ветер ликвидирует застой воздуха в приземном слое, атмосфера начнет очищаться от скопившихся примесей, мгла в Екатеринбурге рассеется», — следует из сообщения. В зоне фронта ожидается небольшой снег. Температура 30 ноября будет ночью до -8 градусов, а днем до -1 градуса. В Свердловской области со сменой ноября на декабрь усилится ветер и наплывут облака. Синоптики обещают похолодания до -17 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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