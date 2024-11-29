29 ноября 2024

Челябинский мэр Лошкин дал оценку стадиону «Торпедо» после ремонта. Фото

Мэр Челябинска Лошкин посетил стадион «Торпедо»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Алексея Лошкина. Челябинск , лошкин алексей
Стадион «Торпедо» посещают более тысячи спортсменов Фото:

Глава Челябинска Алексей Лошкин проинспектировал реконструкцию стадиона «Торпедо» в Ленинском районе. Его впервые обновили за 40 лет с момента постройки. Об этом руководитель написал в своем telegram-канале.

«Благодаря вниманию и поддержке губернатора Алексея Текслера завершаем работы по реконструкции „Торпедо“ в Ленинском районе. По сути, здесь построен новый стадион», — отметил мэр Лошкин.

Он уточнил, что на поле уложили искусственный газон, а на дорожки — мягкое покрытие, которое исключает травмы при падении. Также здесь оборудовали электромачты с фонарями и трибуны вместимостью 500 зрителей.

Стадион посещают около тысячи спортсменов
Стадион посещают около тысячи спортсменов

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Глава Челябинска Алексей Лошкин проинспектировал реконструкцию стадиона «Торпедо» в Ленинском районе. Его впервые обновили за 40 лет с момента постройки. Об этом руководитель написал в своем telegram-канале. «Благодаря вниманию и поддержке губернатора Алексея Текслера завершаем работы по реконструкции „Торпедо“ в Ленинском районе. По сути, здесь построен новый стадион», — отметил мэр Лошкин. Он уточнил, что на поле уложили искусственный газон, а на дорожки — мягкое покрытие, которое исключает травмы при падении. Также здесь оборудовали электромачты с фонарями и трибуны вместимостью 500 зрителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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