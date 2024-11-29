Глава Челябинска Алексей Лошкин проинспектировал реконструкцию стадиона «Торпедо» в Ленинском районе. Его впервые обновили за 40 лет с момента постройки. Об этом руководитель написал в своем telegram-канале.
«Благодаря вниманию и поддержке губернатора Алексея Текслера завершаем работы по реконструкции „Торпедо“ в Ленинском районе. По сути, здесь построен новый стадион», — отметил мэр Лошкин.
Он уточнил, что на поле уложили искусственный газон, а на дорожки — мягкое покрытие, которое исключает травмы при падении. Также здесь оборудовали электромачты с фонарями и трибуны вместимостью 500 зрителей.
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