Платные пропуска на работу возмутили сотрудников челябинского вуза

02 декабря 2024 в 10:13 Размер текста - 17 +

Вход на работу для педагогов ЮУГМУ стоит 300 рублей в месяц (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудники Южно-Уральского медицинского университета (ЮУГМУ) пожаловались на платные пропуска для входа в корпус вуза. Сотрудникам раздали пропуска в виде банковской карты, обслуживание которой стоит 300 рублей в месяц, рассказал один из преподавателей университета. «Сотрудники ЮУГМУ на корпоративную почту получили письмо от руководства, что с 1 сентября 2024 года в вузе начала работу новая пропускная система. Для оформления пропуска нужно оформить карту „Сбера“, в которую будет вшит чип для входа в корпус. Обслуживание карты оказалась платным», — рассказал преподаватель вуза, пишет сайт «74.ру». Педагоги начали получать уведомления о списании 300 рублей в месяц за обслуживание карт-пропусков. Снизить стоимость до 99 рублей можно, если сделать пропуск зарплатной картой. Но большинство преподавателей отказались — они не хотят получать зарплату на «пропуск», который должен быть постоянно под рукой. Мужчина задается вопросом — почему не дали право выбора и не оформили сотрудникам обычные пропуска. В ЮУГМУ подтвердили, что внедряют новую пропускную систему, но заверили, что окончательное решение, каким будет формат пропусков, еще не принято. И банковская карта не будет единственным вариантов, добавили в пресс-службе вуза. В «Сбере» также подтвердили информацию, что принимают участие во внедрении новой системы пропусков в ЮУГМУ. Но клиентов предупреждают заранее об условиях использования карт, добавили там. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники Южно-Уральского медицинского университета (ЮУГМУ) пожаловались на платные пропуска для входа в корпус вуза. Сотрудникам раздали пропуска в виде банковской карты, обслуживание которой стоит 300 рублей в месяц, рассказал один из преподавателей университета. «Сотрудники ЮУГМУ на корпоративную почту получили письмо от руководства, что с 1 сентября 2024 года в вузе начала работу новая пропускная система. Для оформления пропуска нужно оформить карту „Сбера“, в которую будет вшит чип для входа в корпус. Обслуживание карты оказалась платным», — рассказал преподаватель вуза, пишет сайт «74.ру». Педагоги начали получать уведомления о списании 300 рублей в месяц за обслуживание карт-пропусков. Снизить стоимость до 99 рублей можно, если сделать пропуск зарплатной картой. Но большинство преподавателей отказались — они не хотят получать зарплату на «пропуск», который должен быть постоянно под рукой. Мужчина задается вопросом — почему не дали право выбора и не оформили сотрудникам обычные пропуска. В ЮУГМУ подтвердили, что внедряют новую пропускную систему, но заверили, что окончательное решение, каким будет формат пропусков, еще не принято. И банковская карта не будет единственным вариантов, добавили в пресс-службе вуза. В «Сбере» также подтвердили информацию, что принимают участие во внедрении новой системы пропусков в ЮУГМУ. Но клиентов предупреждают заранее об условиях использования карт, добавили там.