Украинский командир подразделения 225-го штурмового батальона по имени Александр рассказал зарубежным журналистам, что не видел в зоне конфликта северокорейских солдат. Ранее о том, что Россия якобы попросила КНДР выслать в зону СВО собственных военных, говорил украинский лидер Владимир Зеленский, насчитав 12 тысяч таких бойцов, о которых больше никто не заявлял.
«Он [украинский командир] сказал, что российские войска, с которыми украинцы столкнулись в Курске, представляли собой смесь хорошо подготовленных десантников из 76-й бригады. Но он не видел никаких признаков 12 000 северокорейских солдат, которые, по данным Пентагона, были отправлены в Курск», — сообщает американский телеканал CNN. Далее журналисты сами напоминают, что ранее Зеленский говорил, будто ВСУ убили нескольких северокорейских бойцов.
Сам же командир ВСУ заявил, что, по его словам, возникает ощущение, будто в зоне конфликта неограниченное количество бойцов ВС РФ. Так он прокомментировал один из боев в приграничном городе Сумы. Также в разговоре с журналистами из США Александр обвинил страны Запада, включая Вашингтон, в закулисных политических играх в тот момент, когда военных ВСУ убивают на поле боя.
«Вы обещали нам крышу над головой. <...> Сдержите свое слово. Нас убивают, а вы [Запад] все еще пытаетесь играть в игры, защищать свои интересы», — заявил командир ВСУ.
Ранее в администрации США заявили, что сотрудничество между Россией и КНДР может стать серьезной проблемой для Вашингтона в ближайшие годы. Ранее распространялись слухи, будто в зону конфликта на Украине направлены военные из Северной Кореи, передает телеканал «Царьград». Помимо Зеленского об этом также заявлял Пентагон. Однако официальных подтверждений об этом не последовало ни от одной из сторон. В Кремле также опровергали такие слухи. Сам глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что США обостряют конфликт на Украине, передает «Национальная служба новостей».
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