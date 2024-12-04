Свердловские военные поймали мигрантов, бегающих от армии. Фото

В Камышлове военные следователи раздали повестки мигрантам
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Рейд по мигрантам в ТРЦ «Гринвич». Екатеринбург, мигрант, нелегал, днк, рейд, следователь, ск рф, следственный комитет россии, взятие мазка, следком
Рейд устроили в Камышлове (архивное фото) Фото:

Военные следователи 4 декабря устроили рейд в торговых точках Камышлова (Свердловская область). В ходе операции четырем бывшим мигрантам, получившим гражданство РФ, вручили повестки, рассказали URA.RU в пресс-службе ВСУ СКР по ЦВО.

«Выезд был осуществлен в ряд организаций и торговых точек. В ходе мероприятия сотрудникам военного следственного отдела удалось выявить четырех „новых“ граждан России», — следует из сообщения. Их доставили в военкомат для оформления документов.

Следователи СКР по Еланскому гарнизону проводили операцию вместе с сотрудниками МО МВД «Камышловский» и военкомата. «Работа на указанном направлении проводится на системной основе», — пояснили в ведомстве.

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Военные следователи 4 декабря устроили рейд в торговых точках Камышлова (Свердловская область). В ходе операции четырем бывшим мигрантам, получившим гражданство РФ, вручили повестки, рассказали URA.RU в пресс-службе ВСУ СКР по ЦВО. «Выезд был осуществлен в ряд организаций и торговых точек. В ходе мероприятия сотрудникам военного следственного отдела удалось выявить четырех „новых“ граждан России», — следует из сообщения. Их доставили в военкомат для оформления документов. Следователи СКР по Еланскому гарнизону проводили операцию вместе с сотрудниками МО МВД «Камышловский» и военкомата. «Работа на указанном направлении проводится на системной основе», — пояснили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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