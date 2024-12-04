Военные следователи 4 декабря устроили рейд в торговых точках Камышлова (Свердловская область). В ходе операции четырем бывшим мигрантам, получившим гражданство РФ, вручили повестки, рассказали URA.RU в пресс-службе ВСУ СКР по ЦВО.
«Выезд был осуществлен в ряд организаций и торговых точек. В ходе мероприятия сотрудникам военного следственного отдела удалось выявить четырех „новых“ граждан России», — следует из сообщения. Их доставили в военкомат для оформления документов.
Следователи СКР по Еланскому гарнизону проводили операцию вместе с сотрудниками МО МВД «Камышловский» и военкомата. «Работа на указанном направлении проводится на системной основе», — пояснили в ведомстве.
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