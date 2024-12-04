Актер из Екатеринбурга снялся в новом сезоне сериала «Жуки»

Актер из Екатеринбурга Дмитрий Уросов вернулся к своей роли в продолжении комедийного хита «Жуки». Для актера приглашение в четвертый сезон стало неожиданностью, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала ТНТ.
«У моего эпизодического персонажа раскрылась целая сюжетная линия и я рад этому! На съемочной площадке всегда очень дружеская атмосфера. Все легко шли на контакт и помогали друг другу. При этом все четко выполняли свои обязанности, благодаря режиссуре Максима Пешкова. Мне кажется, сериал „Жуки“ — это добрая история, созданная с любовью, которая так необходима сейчас всем», — отметил Уросов.
Актер также рассказал, что с теплом вспоминает обучение в Екатеринбургском государственном театральном институте на курсе Азалии Блиновой. «Студенческие годы — это самый яркий период жизни. На улице 8 Марта был книжный магазин, куда мы с другом всегда заходили по дороге в институт», — поделился актер.
Премьера нового сезона состоится 16 декабря. Зрители узнают, как сложилась судьба главных героев после полуторагодовой разлуки и получат ответы на неразрешенные вопросы.
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