Актер из Екатеринбурга снялся в новом сезоне сериала «Жуки»

05 декабря 2024 в 05:35 Размер текста - 17 +

Дмитрий Уросов учился в Екатеринбургском театральном институте Фото: пресс-служба ТНТ Актер из Екатеринбурга Дмитрий Уросов вернулся к своей роли в продолжении комедийного хита «Жуки». Для актера приглашение в четвертый сезон стало неожиданностью, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала ТНТ. «У моего эпизодического персонажа раскрылась целая сюжетная линия и я рад этому! На съемочной площадке всегда очень дружеская атмосфера. Все легко шли на контакт и помогали друг другу. При этом все четко выполняли свои обязанности, благодаря режиссуре Максима Пешкова. Мне кажется, сериал „Жуки“ — это добрая история, созданная с любовью, которая так необходима сейчас всем», — отметил Уросов. Актер также рассказал, что с теплом вспоминает обучение в Екатеринбургском государственном театральном институте на курсе Азалии Блиновой. «Студенческие годы — это самый яркий период жизни. На улице 8 Марта был книжный магазин, куда мы с другом всегда заходили по дороге в институт», — поделился актер. Премьера нового сезона состоится 16 декабря. Зрители узнают, как сложилась судьба главных героев после полуторагодовой разлуки и получат ответы на неразрешенные вопросы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Актер из Екатеринбурга Дмитрий Уросов вернулся к своей роли в продолжении комедийного хита «Жуки». Для актера приглашение в четвертый сезон стало неожиданностью, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала ТНТ. «У моего эпизодического персонажа раскрылась целая сюжетная линия и я рад этому! На съемочной площадке всегда очень дружеская атмосфера. Все легко шли на контакт и помогали друг другу. При этом все четко выполняли свои обязанности, благодаря режиссуре Максима Пешкова. Мне кажется, сериал „Жуки“ — это добрая история, созданная с любовью, которая так необходима сейчас всем», — отметил Уросов. Актер также рассказал, что с теплом вспоминает обучение в Екатеринбургском государственном театральном институте на курсе Азалии Блиновой. «Студенческие годы — это самый яркий период жизни. На улице 8 Марта был книжный магазин, куда мы с другом всегда заходили по дороге в институт», — поделился актер. Премьера нового сезона состоится 16 декабря. Зрители узнают, как сложилась судьба главных героев после полуторагодовой разлуки и получат ответы на неразрешенные вопросы.