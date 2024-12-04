04 декабря 2024

Актер из Екатеринбурга снялся в новом сезоне сериала «Жуки»

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Уросов учился в Екатеринбургском театральном институте
Дмитрий Уросов учился в Екатеринбургском театральном институте Фото:

Актер из Екатеринбурга Дмитрий Уросов вернулся к своей роли в продолжении комедийного хита «Жуки». Для актера приглашение в четвертый сезон стало неожиданностью, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала ТНТ.

«У моего эпизодического персонажа раскрылась целая сюжетная линия и я рад этому! На съемочной площадке всегда очень дружеская атмосфера. Все легко шли на контакт и помогали друг другу. При этом все четко выполняли свои обязанности, благодаря режиссуре Максима Пешкова. Мне кажется, сериал „Жуки“ — это добрая история, созданная с любовью, которая так необходима сейчас всем», — отметил Уросов.

Актер также рассказал, что с теплом вспоминает обучение в Екатеринбургском государственном театральном институте на курсе Азалии Блиновой. «Студенческие годы — это самый яркий период жизни. На улице 8 Марта был книжный магазин, куда мы с другом всегда заходили по дороге в институт», — поделился актер.

Премьера нового сезона состоится 16 декабря. Зрители узнают, как сложилась судьба главных героев после полуторагодовой разлуки и получат ответы на неразрешенные вопросы.

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Актер из Екатеринбурга Дмитрий Уросов вернулся к своей роли в продолжении комедийного хита «Жуки». Для актера приглашение в четвертый сезон стало неожиданностью, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала ТНТ. «У моего эпизодического персонажа раскрылась целая сюжетная линия и я рад этому! На съемочной площадке всегда очень дружеская атмосфера. Все легко шли на контакт и помогали друг другу. При этом все четко выполняли свои обязанности, благодаря режиссуре Максима Пешкова. Мне кажется, сериал „Жуки“ — это добрая история, созданная с любовью, которая так необходима сейчас всем», — отметил Уросов. Актер также рассказал, что с теплом вспоминает обучение в Екатеринбургском государственном театральном институте на курсе Азалии Блиновой. «Студенческие годы — это самый яркий период жизни. На улице 8 Марта был книжный магазин, куда мы с другом всегда заходили по дороге в институт», — поделился актер. Премьера нового сезона состоится 16 декабря. Зрители узнают, как сложилась судьба главных героев после полуторагодовой разлуки и получат ответы на неразрешенные вопросы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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