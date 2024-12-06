Врач рассказала, почему нельзя переохлаждать ноги

Врач Лепилова: переохлаждение ног приводит к обморожению пальцев
© Служба новостей «URA.RU»
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При переохлаждении ног рекомендуется зайти в теплое помещение и растереть ступни
При переохлаждении ног рекомендуется зайти в теплое помещение и растереть ступни Фото:

Переохлаждение ног из-за длительного нахождения на улице в мороз увеличивает риск заражения вирусными инфекциями, такими как ОРВИ или грипп, и может привести к обморожению пальцев ног, стоп и голеней. Об этом URA.RU рассказала врач-невролог медицинской компании СберЗдоровье Полина Лепилова.

«Переохлаждение ног, например, в результате длительного пребывания на холоде или контакта с холодной поверхностью может ослаблять защитные функции иммунной системы, что, в свою очередь, повышает вероятность заражения различными инфекциями, например, такими как ОРВИ или грипп. Кроме того, длительное переохлаждение может приводить к обморожению пальцев ног, стоп и голеней, что чревато нарушением кровообращения и повреждением кожных покровов», — рассказала Лепилова URA.RU.

Врач рекомендует избегать длительного пребывания на морозе, а также носить теплую, многослойную одежду. При выборе обуви следует уделять внимание ее размеру, чтобы она не оказывала давления на стопы. Желательно, чтобы внутренняя поверхность обуви была оборудована меховой подкладкой. В случае переохлаждения ног следует незамедлительно обеспечить им тепло, зайдя в помещение с комфортной температурой. Рекомендуется снять обувь и носки, а затем осторожно разминать ступни руками для стимуляции кровотока.

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Переохлаждение ног из-за длительного нахождения на улице в мороз увеличивает риск заражения вирусными инфекциями, такими как ОРВИ или грипп, и может привести к обморожению пальцев ног, стоп и голеней. Об этом URA.RU рассказала врач-невролог медицинской компании СберЗдоровье Полина Лепилова. «Переохлаждение ног, например, в результате длительного пребывания на холоде или контакта с холодной поверхностью может ослаблять защитные функции иммунной системы, что, в свою очередь, повышает вероятность заражения различными инфекциями, например, такими как ОРВИ или грипп. Кроме того, длительное переохлаждение может приводить к обморожению пальцев ног, стоп и голеней, что чревато нарушением кровообращения и повреждением кожных покровов», — рассказала Лепилова URA.RU. Врач рекомендует избегать длительного пребывания на морозе, а также носить теплую, многослойную одежду. При выборе обуви следует уделять внимание ее размеру, чтобы она не оказывала давления на стопы. Желательно, чтобы внутренняя поверхность обуви была оборудована меховой подкладкой. В случае переохлаждения ног следует незамедлительно обеспечить им тепло, зайдя в помещение с комфортной температурой. Рекомендуется снять обувь и носки, а затем осторожно разминать ступни руками для стимуляции кровотока.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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