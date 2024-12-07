Готовимся к зиме и раздаем долги: приметы и традиции на Юрьев день 9 декабря

Вот уже несколько столетий православные христиане вспоминают 9 декабря об одном из самых почитаемых святых — великомученике Георгие Победоносце. В народе же этот день превратился в праздник Юрий Холодный, или Юрьев день — со своими приметами и традициями. Об особенностях праздника — в материале URA.RU.
Традиции на Юрьев день
Обычно на православные праздники люди позволяют себе немного выдохнуть и расслабиться. Но не 9 декабря — в этот день было принято готовиться к зиме. После похода в церковь крестьяне начинали утеплять жилище, запасать на зиму и завершать последние хозяйские дела перед холодами.
Если после Юрьева дня людям предстояла долгая дорога — то они шли в церковь и служили молебен о благополучии на предстоящий путь. Только так можно было гарантировать хорошее путешествие, ведь иначе поездка могла обернуться чередой проблем.
Что можно и нельзя делать на Юрьев день
В народе верили, что святой Георий благоволит только трудолюбивым людям, поэтому отдыхать и бездельничать на Юрьев день не разрешалось. Так как 9 декабря все заканчивали подготовку к зиме, каждому в доме находилась работа, и без дела никто не сидел.
Также на праздник люди всегда расплачивались со всеми долгами. Нельзя было оставаться в должниках после 9 декабря, иначе весь следующий год не удастся выбраться из кредитной ямы. Появилась даже поговорка: «Не вернуть долг до Юрьева дня — всю жизнь в должниках ходить».
Приметы на погоду на Юрьев день
По погоде на Юрьев день в народе определяли, каким будет следующий год. Если 9 декабря выпадало много снега — это означало, что к маю все деревья уже проснутся и будут зелеными. Похолодание на Юрьев день предупреждало о холодной зиме, а сильный ветер, дующий с юга, указывал на скорые заморозки.
Юрьев день у крестьян
До 15 века каждый крестьянин ждал Юрьев день — ведь тогда наступал день расчета с помещиком. Если урожай за год был обильный, то и платили хорошо. После Юрьева дня крестьяне, которым не нравился помещик, могли уйти к другому владельцу земли в надежде, что он окажется более щедрым.
Но со временем правители забрали у крестьян такую возможность. Сначала Иван III ограничил людей, разрешив крестьянам переходить к другому помещику в течение одной недели до Юрьева дня и одной после , а затем и вовсе появилось крепостное право, привязывающее крестьян к земле. По одной из версий, именно с этим разочарованием людей связана знаменитая фраза «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день».
История праздника
На праздник православные вспоминают Георгия Победоносца. Святой родился в Белите в конце 3 века. Георгий родился в семье богатых христиан и с юношества отличался храбростью, силой и умом.
Георгий Победоносец служил в армии и быстро стал главным начальником. К его мнению прислушивался правитель Диоклетиан — известный ненавистник христианства. Однажды святой увидел, как верующего человека приговорили к смертной казни. Георгий Победоносец не смог с этим смириться: мужчина отпустил слуг, раздал все свое имущество и пришел к Диоклетиану, чтобы заявить — он тоже верит в Иисуса Христа.
Правитель пытался вразумить своего подчинённого, но святой не соглашался отказаться от своих слов. Тогда Диоклетиан приказал пытать Георгия — но святой вынес все мучения и не отрекся от христианства. За это Георгия Победоносца казнили.
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