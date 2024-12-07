Готовимся к зиме и раздаем долги: приметы и традиции на Юрьев день 9 декабря

В православии 9 декабря вспоминают святого Георгия Победоносца
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В праздник 9 декабря православные усердно трудились и раздавали все долги
В праздник 9 декабря православные усердно трудились и раздавали все долги Фото:

Вот уже несколько столетий православные христиане вспоминают 9 декабря об одном из самых почитаемых святых — великомученике Георгие Победоносце. В народе же этот день превратился в праздник Юрий Холодный, или Юрьев день — со своими приметами и традициями. Об особенностях праздника — в материале URA.RU.

Традиции на Юрьев день

Обычно на православные праздники люди позволяют себе немного выдохнуть и расслабиться. Но не 9 декабря — в этот день было принято готовиться к зиме. После похода в церковь крестьяне начинали утеплять жилище, запасать на зиму и завершать последние хозяйские дела перед холодами.

Если после Юрьева дня людям предстояла долгая дорога — то они шли в церковь и служили молебен о благополучии на предстоящий путь. Только так можно было гарантировать хорошее путешествие, ведь иначе поездка могла обернуться чередой проблем.

Что можно и нельзя делать на Юрьев день

В народе верили, что святой Георий благоволит только трудолюбивым людям, поэтому отдыхать и бездельничать на Юрьев день не разрешалось. Так как 9 декабря все заканчивали подготовку к зиме, каждому в доме находилась работа, и без дела никто не сидел.

Также на праздник люди всегда расплачивались со всеми долгами. Нельзя было оставаться в должниках после 9 декабря, иначе весь следующий год не удастся выбраться из кредитной ямы. Появилась даже поговорка: «Не вернуть долг до Юрьева дня — всю жизнь в должниках ходить».

Приметы на погоду на Юрьев день

По погоде на Юрьев день в народе определяли, каким будет следующий год. Если 9 декабря выпадало много снега — это означало, что к маю все деревья уже проснутся и будут зелеными. Похолодание на Юрьев день предупреждало о холодной зиме, а сильный ветер, дующий с юга, указывал на скорые заморозки.

Юрьев день у крестьян

До 15 века каждый крестьянин ждал Юрьев день — ведь тогда наступал день расчета с помещиком. Если урожай за год был обильный, то и платили хорошо. После Юрьева дня крестьяне, которым не нравился помещик, могли уйти к другому владельцу земли в надежде, что он окажется более щедрым.

Но со временем правители забрали у крестьян такую возможность. Сначала Иван III ограничил людей, разрешив крестьянам переходить к другому помещику в течение одной недели до Юрьева дня и одной после , а затем и вовсе появилось крепостное право, привязывающее крестьян к земле. По одной из версий, именно с этим разочарованием людей связана знаменитая фраза «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день».

История праздника

На праздник православные вспоминают Георгия Победоносца. Святой родился в Белите в конце 3 века. Георгий родился в семье богатых христиан и с юношества отличался храбростью, силой и умом.

Георгий Победоносец служил в армии и быстро стал главным начальником. К его мнению прислушивался правитель Диоклетиан — известный ненавистник христианства. Однажды святой увидел, как верующего человека приговорили к смертной казни. Георгий Победоносец не смог с этим смириться: мужчина отпустил слуг, раздал все свое имущество и пришел к Диоклетиану, чтобы заявить — он тоже верит в Иисуса Христа.

Правитель пытался вразумить своего подчинённого, но святой не соглашался отказаться от своих слов. Тогда Диоклетиан приказал пытать Георгия — но святой вынес все мучения и не отрекся от христианства. За это Георгия Победоносца казнили.

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Вот уже несколько столетий православные христиане вспоминают 9 декабря об одном из самых почитаемых святых — великомученике Георгие Победоносце. В народе же этот день превратился в праздник Юрий Холодный, или Юрьев день — со своими приметами и традициями. Об особенностях праздника — в материале URA.RU. Традиции на Юрьев день Обычно на православные праздники люди позволяют себе немного выдохнуть и расслабиться. Но не 9 декабря — в этот день было принято готовиться к зиме. После похода в церковь крестьяне начинали утеплять жилище, запасать на зиму и завершать последние хозяйские дела перед холодами. Если после Юрьева дня людям предстояла долгая дорога — то они шли в церковь и служили молебен о благополучии на предстоящий путь. Только так можно было гарантировать хорошее путешествие, ведь иначе поездка могла обернуться чередой проблем. Что можно и нельзя делать на Юрьев день В народе верили, что святой Георий благоволит только трудолюбивым людям, поэтому отдыхать и бездельничать на Юрьев день не разрешалось. Так как 9 декабря все заканчивали подготовку к зиме, каждому в доме находилась работа, и без дела никто не сидел. Также на праздник люди всегда расплачивались со всеми долгами. Нельзя было оставаться в должниках после 9 декабря, иначе весь следующий год не удастся выбраться из кредитной ямы. Появилась даже поговорка: «Не вернуть долг до Юрьева дня — всю жизнь в должниках ходить». Приметы на погоду на Юрьев день По погоде на Юрьев день в народе определяли, каким будет следующий год. Если 9 декабря выпадало много снега — это означало, что к маю все деревья уже проснутся и будут зелеными. Похолодание на Юрьев день предупреждало о холодной зиме, а сильный ветер, дующий с юга, указывал на скорые заморозки. Юрьев день у крестьян До 15 века каждый крестьянин ждал Юрьев день — ведь тогда наступал день расчета с помещиком. Если урожай за год был обильный, то и платили хорошо. После Юрьева дня крестьяне, которым не нравился помещик, могли уйти к другому владельцу земли в надежде, что он окажется более щедрым. Но со временем правители забрали у крестьян такую возможность. Сначала Иван III ограничил людей, разрешив крестьянам переходить к другому помещику в течение одной недели до Юрьева дня и одной после , а затем и вовсе появилось крепостное право, привязывающее крестьян к земле. По одной из версий, именно с этим разочарованием людей связана знаменитая фраза «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день». История праздника На праздник православные вспоминают Георгия Победоносца. Святой родился в Белите в конце 3 века. Георгий родился в семье богатых христиан и с юношества отличался храбростью, силой и умом. Георгий Победоносец служил в армии и быстро стал главным начальником. К его мнению прислушивался правитель Диоклетиан — известный ненавистник христианства. Однажды святой увидел, как верующего человека приговорили к смертной казни. Георгий Победоносец не смог с этим смириться: мужчина отпустил слуг, раздал все свое имущество и пришел к Диоклетиану, чтобы заявить — он тоже верит в Иисуса Христа. Правитель пытался вразумить своего подчинённого, но святой не соглашался отказаться от своих слов. Тогда Диоклетиан приказал пытать Георгия — но святой вынес все мучения и не отрекся от христианства. За это Георгия Победоносца казнили.
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