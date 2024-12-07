В Златоусте умерла медик, которая возглавила горбольницу в пандемию COVID

08 декабря 2024 в 13:56 Размер текста - 17 +

Жители Златоуста выражают соболезнования родным и близким Лены Калашниковой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Златоусте (Челябинская область) умерла Лена Даутовна Калашникова. Она возглавила городскую больницу в самый «горячий» период, когда была пандемия COVID-19. Об этом сообщил экс-мэр города Максим Пекарский. «Многие в Златоусте ее знали. Хороший врач. Она возглавила городскую больницу в самый „горячий“ период, когда была пандемия COVID. Сутками была на работе, спасала людей в стационаре. Такая маленькая и такая сильная», — написал Пекарский в своем telegram-канале. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил URA.RU, что у Калашниковой ранее диагностировали рак. Из-за болезни главврач горбольницы Златоуста Лена Калашникова в 2024 году ушла в отставку. Заявление Калашникова написала в конце 2023 года, однако по просьбе руководства минздрава отложила уход. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Златоусте (Челябинская область) умерла Лена Даутовна Калашникова. Она возглавила городскую больницу в самый «горячий» период, когда была пандемия COVID-19. Об этом сообщил экс-мэр города Максим Пекарский. «Многие в Златоусте ее знали. Хороший врач. Она возглавила городскую больницу в самый „горячий“ период, когда была пандемия COVID. Сутками была на работе, спасала людей в стационаре. Такая маленькая и такая сильная», — написал Пекарский в своем telegram-канале. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил URA.RU, что у Калашниковой ранее диагностировали рак. Из-за болезни главврач горбольницы Златоуста Лена Калашникова в 2024 году ушла в отставку. Заявление Калашникова написала в конце 2023 года, однако по просьбе руководства минздрава отложила уход.