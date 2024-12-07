07 декабря 2024

В Златоусте умерла медик, которая возглавила горбольницу в пандемию COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Акция свеча памяти. Курган, свеча памяти, акция свеча памяти
Жители Златоуста выражают соболезнования родным и близким Лены Калашниковой Фото:

В Златоусте (Челябинская область) умерла Лена Даутовна Калашникова. Она возглавила городскую больницу в самый «горячий» период, когда была пандемия COVID-19. Об этом сообщил экс-мэр города Максим Пекарский.

«Многие в Златоусте ее знали. Хороший врач. Она возглавила городскую больницу в самый „горячий“ период, когда была пандемия COVID. Сутками была на работе, спасала людей в стационаре. Такая маленькая и такая сильная», — написал Пекарский в своем telegram-канале.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил URA.RU, что у Калашниковой ранее диагностировали рак. Из-за болезни главврач горбольницы Златоуста Лена Калашникова в 2024 году ушла в отставку. Заявление Калашникова написала в конце 2023 года, однако по просьбе руководства минздрава отложила уход.

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В Златоусте (Челябинская область) умерла Лена Даутовна Калашникова. Она возглавила городскую больницу в самый «горячий» период, когда была пандемия COVID-19. Об этом сообщил экс-мэр города Максим Пекарский. «Многие в Златоусте ее знали. Хороший врач. Она возглавила городскую больницу в самый „горячий“ период, когда была пандемия COVID. Сутками была на работе, спасала людей в стационаре. Такая маленькая и такая сильная», — написал Пекарский в своем telegram-канале. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил URA.RU, что у Калашниковой ранее диагностировали рак. Из-за болезни главврач горбольницы Златоуста Лена Калашникова в 2024 году ушла в отставку. Заявление Калашникова написала в конце 2023 года, однако по просьбе руководства минздрава отложила уход.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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