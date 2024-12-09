В Донецке при взрыве авто погиб глава колонии, где сидели «азовцы»*: главное о происшествии

В авто в Донецке сдетонировала бомба, погиб глава колонии, где сидели «азовцы»*
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В Донецке взорвался джип, пострадало два человека
В Донецке взорвался джип, пострадало два человека Фото:

В Донецке взорвался внедорожник. В результате происшествия пострадали два человека. Один из них оказался начальником Еленовской колонии Донецкой Народной Республики (ДНР), где когда-то отбывали наказание военнопленные члены батальона «Азов»* (террористическая организация, запрещенная в России) с «Азовстали». Что известно о взрыве — в материале URA.RU.

Взрыв

В центре Донецка взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser. Причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство (СВУ). По информации telegram-канала Shot, его мощность достигала 100-200 граммов в тротиловом эквиваленте. Отмечается, что СВУ заложили под сиденье водителя. 

Пострадавшие

В результате инцидента пострадала два человека: мужчина и женщина, которые сели в авто. Их госпитализировали с ранениями различной степени тяжести.

Одним из пострадавших стал Сергей Евсюков. В результате полученных ранений мужчина умер. Он был начальником Еленовской колонии ДНР, где некогда находились военнопленные члены батальона «Азов»* (террористическая организация, запрещенная в России) с «Азовстали». 

По информации telegram-канала «Mash на Донбассе» на украинских сайтах предлагали активно награду за голову Евсюкова — 21 тысячу долларов. Также против него на Украине заводили уголовное дело. Главу колонии и его зама обвиняли в смерти пленных с «Азовстали» в июле 2022 года. Тогда ВСУ нанесли по колонии удары HIMARS.

Вторым пострадавшим оказалась жена Евсюкова. По информации telegram-канала Mash, ей оторвало ногу. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии.

Последствия 

В связи с инцидентом в центре Донецка ДНР возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете Российской Федерации (СК РФ).

Сотрудники следственного управления СК России по ДНР, специалисты Главного управления криминалистики и эксперты Судебно-экспертного центра, совместно с представителями УФСБ России и МВД по ДНР, проводят тщательное изучение места происшествия и осуществляют ряд оперативно-розыскных действий. В рамках расследования был назначен ряд судебных экспертиз, в том числе взрыво-техническая.

*Батальон «Азов» — террористическая организация, запрещенная в России.

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В Донецке взорвался внедорожник. В результате происшествия пострадали два человека. Один из них оказался начальником Еленовской колонии Донецкой Народной Республики (ДНР), где когда-то отбывали наказание военнопленные члены батальона «Азов»* (террористическая организация, запрещенная в России) с «Азовстали». Что известно о взрыве — в материале URA.RU. Взрыв В центре Донецка взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser. Причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство (СВУ). По информации telegram-канала Shot, его мощность достигала 100-200 граммов в тротиловом эквиваленте. Отмечается, что СВУ заложили под сиденье водителя.  Пострадавшие В результате инцидента пострадала два человека: мужчина и женщина, которые сели в авто. Их госпитализировали с ранениями различной степени тяжести. Одним из пострадавших стал Сергей Евсюков. В результате полученных ранений мужчина умер. Он был начальником Еленовской колонии ДНР, где некогда находились военнопленные члены батальона «Азов»* (террористическая организация, запрещенная в России) с «Азовстали».  По информации telegram-канала «Mash на Донбассе» на украинских сайтах предлагали активно награду за голову Евсюкова — 21 тысячу долларов. Также против него на Украине заводили уголовное дело. Главу колонии и его зама обвиняли в смерти пленных с «Азовстали» в июле 2022 года. Тогда ВСУ нанесли по колонии удары HIMARS. Вторым пострадавшим оказалась жена Евсюкова. По информации telegram-канала Mash, ей оторвало ногу. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии. Последствия  В связи с инцидентом в центре Донецка ДНР возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете Российской Федерации (СК РФ). Сотрудники следственного управления СК России по ДНР, специалисты Главного управления криминалистики и эксперты Судебно-экспертного центра, совместно с представителями УФСБ России и МВД по ДНР, проводят тщательное изучение места происшествия и осуществляют ряд оперативно-розыскных действий. В рамках расследования был назначен ряд судебных экспертиз, в том числе взрыво-техническая. *Батальон «Азов» — террористическая организация, запрещенная в России.
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