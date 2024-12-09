Вынесен приговор фигурантам дела о хищении миллиарда у ГИБДД на закупке авто

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Фигуранты похитили больше млрд на покупке иномарок для ГИБДД
Фигуранты похитили больше млрд на покупке иномарок для ГИБДД Фото:

Суд вынес приговор фигурантам дела о хищении 1,1 млрд рублей при закупке автомобилей Skoda Octavia. Они получили сроки от шести лет до 7,6 лет колонии. 

«Признать учредителя ООО „Движение“ Кузьменко виновным, <...> назначить наказание в видео 7,6 лет колонии общего режима», — огласила приговор судья. Ее цитирует ТАСС. 

Экс-сотрудник ГИБДД Никитенко получил семь лет колонии, генеральный директор «Движения» Давыдов — семь лет, а представительница автоконцерна Яковлева — шесть лет. Все фигуранты взяты под стражу в зале суда. 

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Суд вынес приговор фигурантам дела о хищении 1,1 млрд рублей при закупке автомобилей Skoda Octavia. Они получили сроки от шести лет до 7,6 лет колонии.  «Признать учредителя ООО „Движение“ Кузьменко виновным, <...> назначить наказание в видео 7,6 лет колонии общего режима», — огласила приговор судья. Ее цитирует ТАСС.  Экс-сотрудник ГИБДД Никитенко получил семь лет колонии, генеральный директор «Движения» Давыдов — семь лет, а представительница автоконцерна Яковлева — шесть лет. Все фигуранты взяты под стражу в зале суда. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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