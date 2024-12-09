Вынесен приговор фигурантам дела о хищении миллиарда у ГИБДД на закупке авто

Суд вынес приговор фигурантам дела о хищении 1,1 млрд рублей при закупке автомобилей Skoda Octavia. Они получили сроки от шести лет до 7,6 лет колонии.
«Признать учредителя ООО „Движение“ Кузьменко виновным, <...> назначить наказание в видео 7,6 лет колонии общего режима», — огласила приговор судья. Ее цитирует ТАСС.
Экс-сотрудник ГИБДД Никитенко получил семь лет колонии, генеральный директор «Движения» Давыдов — семь лет, а представительница автоконцерна Яковлева — шесть лет. Все фигуранты взяты под стражу в зале суда.
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