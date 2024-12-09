Пескову задали вопрос о местонахождении Асада в России

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Песков не стал комментировать нахождение Асада в Москве
Песков не стал комментировать нахождение Асада в Москве Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на слухи о том, что глава Сирии Башар Асад прибыл в Москву. Он также отметил, что в графике российского лидера нет встречи с Асадом. 

«О местонахождении Асада нечего сказать», — подчеркнул Песков в ответ на вопрос журналистов. Он также уточнил, что вопрос о предоставлении убежища на территории России не может решаться без президента России.

Ранее в Сирии обострился военный конфликт. На фоне этого сирийский лидер Башар Асад покинул страну. Сообщалось, что 8 декабря он прибыл Москву.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на слухи о том, что глава Сирии Башар Асад прибыл в Москву. Он также отметил, что в графике российского лидера нет встречи с Асадом.  «О местонахождении Асада нечего сказать», — подчеркнул Песков в ответ на вопрос журналистов. Он также уточнил, что вопрос о предоставлении убежища на территории России не может решаться без президента России. Ранее в Сирии обострился военный конфликт. На фоне этого сирийский лидер Башар Асад покинул страну. Сообщалось, что 8 декабря он прибыл Москву.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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