Пескову задали вопрос о местонахождении Асада в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на слухи о том, что глава Сирии Башар Асад прибыл в Москву. Он также отметил, что в графике российского лидера нет встречи с Асадом.
«О местонахождении Асада нечего сказать», — подчеркнул Песков в ответ на вопрос журналистов. Он также уточнил, что вопрос о предоставлении убежища на территории России не может решаться без президента России.
Ранее в Сирии обострился военный конфликт. На фоне этого сирийский лидер Башар Асад покинул страну. Сообщалось, что 8 декабря он прибыл Москву.
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