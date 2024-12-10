Life: жена Меладзе осталась без концертов в Европе

Концерты певицы Альбины Джанабаевой, жены артиста Валерия Меладзе, начали отменять в Европе из-за недостаточного спроса. Об этом сообщили в издании Life.
«Джанабаева, вдохновившись европейским турне мужа, начала рекламировать свой концерт в курортном городке Аликанте в Испании. Афиша появилась неделю назад, выступление было запланировано на 14 декабря. Спустя неделю информация о концерте испарилась», — поделился Life.
Как пояснили организаторы, выступление отменили из-за низкого спроса на билеты. Стоимость билетов начиналась от 59 евро или шести тысяч рублей. На концерте певица собиралась представить свою новую сольную программу. Из-за неудачи с выступлением в Испании возможный гастрольный тур оказался под угрозой срыва.
Весной 2024 года Меладзе с женой уехали из России в Испанию. Альбина Джанабаева занимается карьерой в Европе, но не так успешно, как ее муж. Так, Меладзе уже провел два концерта в декабре — в Загребе и Риме. Гонорар певца составляет 15,5 млн рублей.
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