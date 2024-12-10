Life: жена Меладзе осталась без концертов в Европе

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Жена Меладзе оказалась никому не нужна в Европе
Жена Меладзе оказалась никому не нужна в Европе Фото:

Концерты певицы Альбины Джанабаевой, жены артиста Валерия Меладзе, начали отменять в Европе из-за недостаточного спроса. Об этом сообщили в издании Life.

«Джанабаева, вдохновившись европейским турне мужа, начала рекламировать свой концерт в курортном городке Аликанте в Испании. Афиша появилась неделю назад, выступление было запланировано на 14 декабря. Спустя неделю информация о концерте испарилась», — поделился Life.

Как пояснили организаторы, выступление отменили из-за низкого спроса на билеты. Стоимость билетов начиналась от 59 евро или шести тысяч рублей. На концерте певица собиралась представить свою новую сольную программу. Из-за неудачи с выступлением в Испании возможный гастрольный тур оказался под угрозой срыва.

Весной 2024 года Меладзе с женой уехали из России в Испанию. Альбина Джанабаева занимается карьерой в Европе, но не так успешно, как ее муж. Так, Меладзе уже провел два концерта в декабре — в Загребе и Риме. Гонорар певца составляет 15,5 млн рублей.

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Концерты певицы Альбины Джанабаевой, жены артиста Валерия Меладзе, начали отменять в Европе из-за недостаточного спроса. Об этом сообщили в издании Life. «Джанабаева, вдохновившись европейским турне мужа, начала рекламировать свой концерт в курортном городке Аликанте в Испании. Афиша появилась неделю назад, выступление было запланировано на 14 декабря. Спустя неделю информация о концерте испарилась», — поделился Life. Как пояснили организаторы, выступление отменили из-за низкого спроса на билеты. Стоимость билетов начиналась от 59 евро или шести тысяч рублей. На концерте певица собиралась представить свою новую сольную программу. Из-за неудачи с выступлением в Испании возможный гастрольный тур оказался под угрозой срыва. Весной 2024 года Меладзе с женой уехали из России в Испанию. Альбина Джанабаева занимается карьерой в Европе, но не так успешно, как ее муж. Так, Меладзе уже провел два концерта в декабре — в Загребе и Риме. Гонорар певца составляет 15,5 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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