15 декабря 2024

Utair попала под новые санкции Евросоюза

© Служба новостей «URA.RU»
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ЕС ввел новые санкции против российских компаний
ЕС ввел новые санкции против российских компаний Фото:

Авиакомпания Utair попала в новый санкционный список Евросоюза. В очередной пакет санкций вошли 30 российских организаций.

«Авиакомпания Utair попала в 15-й пакет санкций», — следует из информации на сайте объединения стран. Сообщается, что в него попали 54 физлица и 30 организаций.

Евросоюз и другие страны Запада начали массово вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. На данный момент уже 15-й пакет ограничительных мер.

Ранее URA.RU рассказывало, что, кроме российских организаций, в санкционный список попали предприятия из Китая и КНДР. Эти компании обвиняются в перевозке нефти из России.

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Авиакомпания Utair попала в новый санкционный список Евросоюза. В очередной пакет санкций вошли 30 российских организаций. «Авиакомпания Utair попала в 15-й пакет санкций», — следует из информации на сайте объединения стран. Сообщается, что в него попали 54 физлица и 30 организаций. Евросоюз и другие страны Запада начали массово вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. На данный момент уже 15-й пакет ограничительных мер. Ранее URA.RU рассказывало, что, кроме российских организаций, в санкционный список попали предприятия из Китая и КНДР. Эти компании обвиняются в перевозке нефти из России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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