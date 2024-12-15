Utair попала под новые санкции Евросоюза

Авиакомпания Utair попала в новый санкционный список Евросоюза. В очередной пакет санкций вошли 30 российских организаций.
«Авиакомпания Utair попала в 15-й пакет санкций», — следует из информации на сайте объединения стран. Сообщается, что в него попали 54 физлица и 30 организаций.
Евросоюз и другие страны Запада начали массово вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. На данный момент уже 15-й пакет ограничительных мер.
Ранее URA.RU рассказывало, что, кроме российских организаций, в санкционный список попали предприятия из Китая и КНДР. Эти компании обвиняются в перевозке нефти из России.
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