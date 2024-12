Россияне покоряют мир киберспорта: Team Spirit выиграла турнир по Counter-Strike 2

Российская команда Team Spirit выиграла $500 000 на турнире по Counter-Strike 2

Team Spirit победили на Perfect World Shanghai Major 2024 по CS2 Фото: Chen Haoming/Global Look Press В воскресенье, 15 декабря, российский состав Team Spirit одержал историческую победу на чемпионате мира Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2, обыграв в напряженном финале европейскую команду FaZe Clan со счетом 2:1. Коллектив не только завоевал чемпионский титул, но и получил внушительные призовые в размере 500 000 долларов. Бывший профессиональный игрок и киберспортсмен Хабиб Габибуллаев подробно рассказал URA.RU путь «драконов» к триумфу, а также проанализировал ключевые моменты турнира. Онлайн-квалификации на мейджор Путь Team Spirit к чемпионству на мейджоре начался с квалификации, которая, по словам Хабиба Габибуллаева, прошла для команды нестабильно. Первый матч они выиграли у команды B8, довольно легко закрыв их 13:1. Потом проиграли другой команде 13:11. Далее — победа над Aurora (тоже СНГ-команда) и поражение от G2 со счетом 2:1. Несмотря на взлеты и падения, ключевые победы над sAw и Ninjas in Pyjamas со счетом 2:0 позволили Spirit выйти на основной турнир. Примечательно, что слот на мейджор также завоевала и другая команда из СНГ, Passion UA, ставшая открытием квалификаций. Групповой этап: испытание элитой мирового CS2 Этапы открытия и отбора прошли в выставочно-конференц-центре Shanghai World Expo, а этап плей-офф — в Шанхайском восточном спортивном центре Фото: Chen Haoming/Global Look Press Групповой этап Perfect World Shanghai Major 2024 преподнес сюрпризы с самого начала. Габибуллаев отмечает: «Кто неприятно удивил, так это, наверное, те же Spirit, которые еле прошли квалификацию и здесь проиграли первый матч. А также FaZe Clan, еле-еле прошедшие в плей-офф со счетом 3:2». Настоящей сенсацией стало доминирующее выступление монгольской команды The Mongols, которая прошла групповую стадию с впечатляющим результатом 3:0. «Приятно удивили Монголы, закрывшие всех 3:0. Приятно удивили Heroic, у которых были сложные соперники. Они играли против Монголов, Spirit и Na'Vi, но всё-таки смогли отобраться в плей-офф, чего никто не ожидал», — говорит Габибуллаев. В свою очередь, разочарованием стали выступления Virtus.pro и Cloud9 с российскими составами, которые не сумели пройти дальше, одержав лишь по одной победе. Эти команды покинули турнир, заработав по 10 000 долларов призовых. Плей-офф турнира Плей-офф подарил зрителям немало запоминающихся моментов. Киберспортсмен Габибуллаев особо выделяет матч между G2 и Heroic. «Один из моих любимых матчей: столько эмоций, столько страсти! Все решалось на третьей карте, и в итоге на Mirage Heroic не смогли справиться с G2, проиграв несколько важных клатчей в обидных раундах», — говорит он. Датский коллектив Heroic, несмотря на поражение, показал достойную игру и большой потенциал после обновления состава. Они заняли 5-8-е место и получили 45 000 долларов призовых. Сюрпризом стал вылет одного из фаворитов турнира Vitality уже в четвертьфинале от рук FaZe Clan, которые продемонстрировали невероятную силу воли, отыгравшись со счета 0:1 по картам. Vitality покинули турнир с 45 000 долларов призовых за 5-8-е место. В полуфинале Team Spirit уверенно разобрались с MOUZ (2:0), а FaZe Clan в упорной борьбе одолели G2 (2:0), лишив Никола «NiKo» Ковача шанса на долгожданную победу перед уходом из команды. MOUZ и G2 получили по 80 000 долларов за 3-4-е место на турнире. Финал Major 2024 и распределение призовых Кульминацией Perfect World Shanghai Major 2024 стал захватывающий финал между Team Spirit и FaZe Clan. Это противостояние привлекло внимание более миллиона зрителей по всему миру. «Этот матч ждали и смотрели многие. На пике по всем трансляциям набралось очень много зрителей, не считая китайских фанатов. Интересным было и открытие финала под джазовый оркестр, плюс шоу-матч с такими звездами, как Симпл, Паша Бицепс, Зевс», — отмечает бывший профессиональный игрок Габибуллаев. Российская команда начала за здравие, выиграв пик соперников Nuke. Однако FaZe сравняли счет на Ancient, переведя игру на решающую карту Dust 2. Габибуллаев удивлен выбором FaZe: «И как FaZe запикались против российской команды на Dust 2, мне непонятно. Это, считаю я, фатальная ошибка Керригана и его команды». Призовой фонд турнира составил $1 250 000, а победитель - российская команда Team Spirit - получит $500 000 Фото: Chen Haoming/Global Look Press На третьей карте Team Spirit захватили инициативу и к концу первой половины вели в счете 12:5. Киберспортсмен Габибуллаев особо отмечает игру лидера «драконов»: «На Dust 2 все хорошо складывалось для Spirit. Там Donk творил нереальное, Magisk включился в финале (долгое время не играл), но пришлось его „подокидывать“. Magixx выдал отличный финал». Однако FaZe Clan не собирались сдаваться без боя. Они совершили невероятный камбэк, сократив отставание до минимального (12:11). В решающем раунде все решилось в напряженной дуэли между снайперами sh1ro и broky, из которой победителем вышел россиянин. Со счетом 2:1 по картам (13:8 на Nuke, 6:13 на Ancient, 13:11 на Dust 2) Team Spirit завоевали чемпионский титул и призовые в размере 500 000 долларов. Особенно примечателен тот факт, что 17-летний Данил «Donk» Крышковец стал самым молодым чемпионом мейджора в истории Counter-Strike. FaZe Clan, занявшие второе место, получили 170 000 долларов призовых. Эмоции после матча били через край. Капитан FaZe Финн «karrigan» Андерсен не смог сдержать слез после очередного поражения в финале. Особенно трагично это выглядело на фоне недавней потери брата, которому он хотел посвятить победу. В свою очередь, Леонид «chopper» Вишняков, лидер Team Spirit, наконец осуществил свою давнюю мечту о триумфе на мейджоре. Общий призовой фонд Perfect World Shanghai Major 2024 составил внушительные $1 250 000. Распределение призовых выглядело следующим образом: 1. Team Spirit — 500 000 долларов

2. FaZe Clan — 170 000 долларов

3-4. MOUZ и G2 Esports — по 80 000 долларов

5-8. The Mongolz, Team Liquid, Heroic и Team Vitality — по 45 000 долларов

9-11. FURIA Esports, MIBR и Natus Vincere — по 20 000 долларов

12-14. GamerLegion, Team 3DMAX и paiN Gaming — по 20 000 долларов

15-16. Wildcard Gaming и BIG — по 20 000 долларов

17-19. FlyQuest, Passion UA и Complexity Gaming — по 10 000 долларов

20-22. Virtus.pro, Cloud9 и Rare Atom — по 10 000 долларов

23-24. Imperial Esports и Fnatic — по 10 000 долларов

