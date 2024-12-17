ВСУ пустили на Белгородскую область десятки снарядов и дронов

Гладков: ВСУ обстреляли хутор Старый 20 боеприпасами
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В Грайвороне обстреляли семь населенных пунктов 10 беспилотниками
В Грайвороне обстреляли семь населенных пунктов 10 беспилотниками Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За последние сутки на территорию Белгородской области ВСУ выпустили 59 артиллерийских снарядов и осуществили 22 удара с помощью БПЛА. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В Валуйском муниципальном округе село Борки атаковано с помощью двух FPV-дронов. <...> В Волоконовском районе хутор Старый подвергся двум артиллерийским обстрелам, в ходе которых выпущено 20 боеприпасов», — написал Гладков в своем telegram-канале

По словам губернатора, по девяти населенным пунктам выпущено 16 снарядов и осуществлена атака с использованием восьми дронов. В муниципальном округе Грайворон обстреляли семь населенных пунктов 13 боеприпасами и 10 беспилотниками. В целом в шести приграничных районах области 21 населенный пункт подвергся ударам со стороны ВСУ. В результате были обнаружены повреждения двух частных жилых домов, двух общественных зданий, тепловой станции и грузовика.

Ранее дрон ВСУ осуществил удар по жилому зданию в населенном пункте Майский в Белгородской области. В результате атаки скончался девятилетний ребенок. По словам Гладкова, мать и семимесячная сестра погибшего мальчика получили ранения, передает RT.

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За последние сутки на территорию Белгородской области ВСУ выпустили 59 артиллерийских снарядов и осуществили 22 удара с помощью БПЛА. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «В Валуйском муниципальном округе село Борки атаковано с помощью двух FPV-дронов. <...> В Волоконовском районе хутор Старый подвергся двум артиллерийским обстрелам, в ходе которых выпущено 20 боеприпасов», — написал Гладков в своем telegram-канале.  По словам губернатора, по девяти населенным пунктам выпущено 16 снарядов и осуществлена атака с использованием восьми дронов. В муниципальном округе Грайворон обстреляли семь населенных пунктов 13 боеприпасами и 10 беспилотниками. В целом в шести приграничных районах области 21 населенный пункт подвергся ударам со стороны ВСУ. В результате были обнаружены повреждения двух частных жилых домов, двух общественных зданий, тепловой станции и грузовика. Ранее дрон ВСУ осуществил удар по жилому зданию в населенном пункте Майский в Белгородской области. В результате атаки скончался девятилетний ребенок. По словам Гладкова, мать и семимесячная сестра погибшего мальчика получили ранения, передает RT.
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