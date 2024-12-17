17 декабря 2024

В Свердловской области задержали судимого дезертира

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Бойца поймали вечером 17 декабря (архивное фото) Фото:

В Пышминском округе (Свердловская область) задержали 41-летнего ранее судимого военного, который сбежал из воинской части. Об этом URA.RU рассказал источник.

По его словам, мужчина скрывался с весны. «Его поймали вечером 17 декабря в селе Боровлянском», — сказал собеседник агентства.

Ранее солдат был судим за незаконный сбыт взрывчатых веществ и угрозу убийством. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Комментарий от Военно-следственного управления СК по Центральному военному округу ожидается.

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В Пышминском округе (Свердловская область) задержали 41-летнего ранее судимого военного, который сбежал из воинской части. Об этом URA.RU рассказал источник. По его словам, мужчина скрывался с весны. «Его поймали вечером 17 декабря в селе Боровлянском», — сказал собеседник агентства. Ранее солдат был судим за незаконный сбыт взрывчатых веществ и угрозу убийством. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Комментарий от Военно-следственного управления СК по Центральному военному округу ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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