В Свердловской области задержали судимого дезертира

Бойца поймали вечером 17 декабря (архивное фото)
В Пышминском округе (Свердловская область) задержали 41-летнего ранее судимого военного, который сбежал из воинской части. Об этом URA.RU рассказал источник.
По его словам, мужчина скрывался с весны. «Его поймали вечером 17 декабря в селе Боровлянском», — сказал собеседник агентства.
Ранее солдат был судим за незаконный сбыт взрывчатых веществ и угрозу убийством. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Комментарий от Военно-следственного управления СК по Центральному военному округу ожидается.
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