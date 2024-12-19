Фонды попросили расширить «резерв» на лечение редких болезней в регионах РФ

Министерство здравоохранения РФ разработало законопроект, который позволит предоставлять финансовую помощь регионам для закупки лекарств для людей с редкими заболеваниями. Средства будут выделяться из федерального бюджета, если региональные не справятся с необходимыми расходами. На данный момент поддержка предусмотрена только для 17 заболеваний.
«„Резервный механизм“ предусмотрен в законопроекте, разработанном в ноябре Министерством здравоохранения. <...> Существует отдельный перечень таких заболеваний, утвержденный постановлением правительства № 403. Сейчас в него входят 17 заболеваний», — сообщил РБК. Благотворительный фонд «Подсолнух», наряду с другими организациями, предложил расширить этот список, включив в него больше заболеваний.
Директор фонда «Семьи СМА» Ольга Германенко также поддержала эту идею. Она отметила, что затраты на лечение пациентов с редкими болезнями значительно превышают текущие ограничения, установленные для финансирования, что делает необходимым пересмотр списка заболеваний в постановлении правительства. Все это делается для того, чтобы помочь регионам в закупке дорогих лекарств.
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