Фонды попросили расширить «резерв» на лечение редких болезней в регионах РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фонды попросили расширить «резерв» на лечение редких болезней в регионах
Фонды попросили расширить «резерв» на лечение редких болезней в регионах Фото:

Министерство здравоохранения РФ разработало законопроект, который позволит предоставлять финансовую помощь регионам для закупки лекарств для людей с редкими заболеваниями. Средства будут выделяться из федерального бюджета, если региональные не справятся с необходимыми расходами. На данный момент поддержка предусмотрена только для 17 заболеваний.

«„Резервный механизм“ предусмотрен в законопроекте, разработанном в ноябре Министерством здравоохранения. <...> Существует отдельный перечень таких заболеваний, утвержденный постановлением правительства № 403. Сейчас в него входят 17 заболеваний», — сообщил РБК. Благотворительный фонд «Подсолнух», наряду с другими организациями, предложил расширить этот список, включив в него больше заболеваний.

Директор фонда «Семьи СМА» Ольга Германенко также поддержала эту идею. Она отметила, что затраты на лечение пациентов с редкими болезнями значительно превышают текущие ограничения, установленные для финансирования, что делает необходимым пересмотр списка заболеваний в постановлении правительства. Все это делается для того, чтобы помочь регионам в закупке дорогих лекарств. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министерство здравоохранения РФ разработало законопроект, который позволит предоставлять финансовую помощь регионам для закупки лекарств для людей с редкими заболеваниями. Средства будут выделяться из федерального бюджета, если региональные не справятся с необходимыми расходами. На данный момент поддержка предусмотрена только для 17 заболеваний. «„Резервный механизм“ предусмотрен в законопроекте, разработанном в ноябре Министерством здравоохранения. <...> Существует отдельный перечень таких заболеваний, утвержденный постановлением правительства № 403. Сейчас в него входят 17 заболеваний», — сообщил РБК. Благотворительный фонд «Подсолнух», наряду с другими организациями, предложил расширить этот список, включив в него больше заболеваний. Директор фонда «Семьи СМА» Ольга Германенко также поддержала эту идею. Она отметила, что затраты на лечение пациентов с редкими болезнями значительно превышают текущие ограничения, установленные для финансирования, что делает необходимым пересмотр списка заболеваний в постановлении правительства. Все это делается для того, чтобы помочь регионам в закупке дорогих лекарств. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...