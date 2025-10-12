Мужчина справил нужду на алтарь в соборе Святого Петра в Ватикане. Видео

Инцидент в соборе попал на видео
Инцидент в соборе попал на видео

Мужчина осквернил алтарь в соборе Святого Петра в Ватикане, справив нужду прямо во время посещения храма на глазах у людей. Об инциденте  сообщает итальянское издание Corriere della Sera.

«В соборе Святого Петра произошел непристойный акт: мужчина забрался на алтарь Исповеди и помочился перед верующими и туристами», — сказано в материале. Он опубликован на сайте Corriere della Sera.

Происшествие случилось утром 10 октября. Неизвестный мужчина проник мимо контрольных турникетов и оперативно взобрался на алтарь под известным бронзовым балдахином, созданным Джан Лоренцо Бернини. На глазах у многочисленных туристов он снял штаны и совершил акт мочеиспускания.

Сотрудники жандармерии в гражданской одежде задержали мужчину, находившегося в базилике, после чего немедленно вывели его с территории. Итальянские СМИ сообщают, что о данном инциденте был проинформирован Папа Лев XIV, который выразил глубокое потрясение произошедшим.

Данный случай не является единичным. В феврале текущего года гражданин румынского происхождения уже поднимался на алтарь собора Святого Петра. Там он опрокинул несколько подсвечников, предназначенных для проведения литургии.

