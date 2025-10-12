В Киевской области прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги

В Киеве тоже звучат взрывы
Спецоперация РФ на Украине

В Киевской области сегодня утром прозвучали взрывы, о чем сообщила региональная военная администрация. Это произошло на фоне воздушной тревоги. 

Согласно информации, размещенной в ее telegram-канале, зафиксированные взрывы обусловлены работой ПВО. Власти, в свою очередь, настоятельно рекомендуют гражданам воздержаться от размещения фотографий и видеоматериалов.

Сегодня днем воздушная тревога была объявлена не только в украинской столице, но и в ряде центральных, восточных и северных регионов страны. Сигналы оповещения о возможной угрозе прозвучали в Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. Жителям этих территорий рекомендовали оставаться в укрытиях.

