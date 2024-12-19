В Перми начали работу новогодние ярмарки

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Последняя праздничная ярмарка в Перми закроется 8 января
Последняя праздничная ярмарка в Перми закроется 8 января Фото:

В Перми начали появляться первые новогодние ярмарки. Об этом сообщили в администрации Перми.

«Новогодние ярмарки открылись у ДК имени Солдатова и на площади Дружбы. Павильоны будут работать с 11:00 до 19:00. На площадках будут продавать продукты от пермских фермеров и производителей. Ярмарки будут открыты до 21 декабря», — рассказали в мэрии.

С 24 по 27 декабря пермяки смогут посетить ярмарку на Комсомольском проспекте, 91/2. А с 28 декабря по 8 января ярмарочные домики будут открыты на Тихом Компросе, бульваре Советской Армии, площади Дружбы и у ДК имени Солдатова.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми перед Новым годом открылись елочные базары. Они расположились по улицам Пушкина, 104, Борчанинова, 13 и Борчанинова, 15. С 18 декабря также начали принимать посетителей бесплатные муниципальные катки. 

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В Перми начали появляться первые новогодние ярмарки. Об этом сообщили в администрации Перми. «Новогодние ярмарки открылись у ДК имени Солдатова и на площади Дружбы. Павильоны будут работать с 11:00 до 19:00. На площадках будут продавать продукты от пермских фермеров и производителей. Ярмарки будут открыты до 21 декабря», — рассказали в мэрии. С 24 по 27 декабря пермяки смогут посетить ярмарку на Комсомольском проспекте, 91/2. А с 28 декабря по 8 января ярмарочные домики будут открыты на Тихом Компросе, бульваре Советской Армии, площади Дружбы и у ДК имени Солдатова. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми перед Новым годом открылись елочные базары. Они расположились по улицам Пушкина, 104, Борчанинова, 13 и Борчанинова, 15. С 18 декабря также начали принимать посетителей бесплатные муниципальные катки. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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