Совфед утвердил закон о создании спецсчетов для иностранных агентов

Совфед РФ одобрил закон, который вводит специальный порядок выплат иностранным агентам. Эти выплаты будут осуществляться на рублевые специальные счета, предназначенные для средств, получаемых от результатов интеллектуальной деятельности.
«Совет Федерации одобрил закон об особом порядке выплат иноагентам средств на рублевые спецсчета от результатов интеллектуальной деятельности», — сообщает РИА Новости. Отмечается, что иноагенты обязаны уведомлять плательщиков о своем статусе, и зачисление средств на указанный счет будет считаться правильным исполнением обязательств.
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