20 декабря 2024

Раскрыта личность подозреваемого в теракте в немецком Магдебурге

Bild: мужчина наехавший на толпу людей работал врачом в местной клинике
© Служба новостей «URA.RU»
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Подозреваемый в теракте в Магдебурге не был известен как исламист
Подозреваемый в теракте в Магдебурге не был известен как исламист Фото:

В Магдебурге арестован подозреваемый, который не числится в списках известных исламистов немецких властей. Об этом сообщает издание BILD, ссылаясь на источники из силовых структур. Мужчина, родом из Саудовской Аравии, работал врачом в местной клинике.

«Арестованный подозреваемый в Магдебурге пока не известен немецким властям как исламист. Согласно первоначальным данным, мужчине около 50 лет, и он родом из Саудовской Аравии. Он работал врачом в клинике Магдебурга и с 2006 года живет в Германии», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, подозреваемый проживает в Германии уже более 15 лет, и за это время он не был замечен в какой-либо противоправной деятельности до текущего момента. Оперативные детали задержания и причины ареста пока не раскрываются.

В ночь с 20 на 21 декабря телеканал NTV сообщил о том, что автомобиль въехал в толпу на рождественском рынке в Магдебурге. Согласно информации, опубликованной на портале T-online, причастны к инциденту два автомобиля. Премьер-министр Саксонии-Анхальт подтвердил сведения о двух погибших. Издание Bild уточняет, что количество пострадавших колеблется между 60 и 80 человеками, передает RT.

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В Магдебурге арестован подозреваемый, который не числится в списках известных исламистов немецких властей. Об этом сообщает издание BILD, ссылаясь на источники из силовых структур. Мужчина, родом из Саудовской Аравии, работал врачом в местной клинике. «Арестованный подозреваемый в Магдебурге пока не известен немецким властям как исламист. Согласно первоначальным данным, мужчине около 50 лет, и он родом из Саудовской Аравии. Он работал врачом в клинике Магдебурга и с 2006 года живет в Германии», — говорится в сообщении. По предварительной информации, подозреваемый проживает в Германии уже более 15 лет, и за это время он не был замечен в какой-либо противоправной деятельности до текущего момента. Оперативные детали задержания и причины ареста пока не раскрываются. В ночь с 20 на 21 декабря телеканал NTV сообщил о том, что автомобиль въехал в толпу на рождественском рынке в Магдебурге. Согласно информации, опубликованной на портале T-online, причастны к инциденту два автомобиля. Премьер-министр Саксонии-Анхальт подтвердил сведения о двух погибших. Издание Bild уточняет, что количество пострадавших колеблется между 60 и 80 человеками, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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