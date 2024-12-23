Первому высокоскоростному поезду РФ дали название

Старовойт: первый российский высокоскоростной поезд назвали «Белый кречет»
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Электропоезд «Белый Кречет» будет состоять из восьми вагонов
Электропоезд «Белый Кречет» будет состоять из восьми вагонов Фото:

Первый российский высокоскоростной поезд, соединяющий Москву и Санкт-Петербург, получил название «Белый кречет». Об этом сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт.

«Да, выбрали название — 'Белый Кречет'», — сказал Роман Старовойт. Его слова приводит ТАСС. Такое название получат первые высокоскоростные электропоезда, которые соединят Москву и Санкт-Петербург.

Контракт на изготовление и поставку поездов был подписан между «Российскими железными дорогами» и производственной компанией «Уральские локомотивы», входящей в СТМ, на сумму 12 млрд рублей. Поезда будут иметь восемь вагонов каждый, с возможностью соединения двух составов, и предложат четыре класса обслуживания. Максимальная скорость, которую может развить поезд, составляет 400 км/ч, тогда как скорость, используемая в регулярной эксплуатации, равна 360 км/ч.

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Первый российский высокоскоростной поезд, соединяющий Москву и Санкт-Петербург, получил название «Белый кречет». Об этом сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт. «Да, выбрали название — 'Белый Кречет'», — сказал Роман Старовойт. Его слова приводит ТАСС. Такое название получат первые высокоскоростные электропоезда, которые соединят Москву и Санкт-Петербург. Контракт на изготовление и поставку поездов был подписан между «Российскими железными дорогами» и производственной компанией «Уральские локомотивы», входящей в СТМ, на сумму 12 млрд рублей. Поезда будут иметь восемь вагонов каждый, с возможностью соединения двух составов, и предложат четыре класса обслуживания. Максимальная скорость, которую может развить поезд, составляет 400 км/ч, тогда как скорость, используемая в регулярной эксплуатации, равна 360 км/ч.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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