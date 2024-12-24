Берлин не пустил немцев к Лаврову

Захарова: ФРГ не разрешило СМИ принять участие в пресс-конференции Лаврова
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В Берлине не разрешили СМИ отвлечься от праздничной повестки, чтобы поучаствовать в виртуальной пресс-конференции Лаврова
В Берлине не разрешили СМИ отвлечься от праздничной повестки, чтобы поучаствовать в виртуальной пресс-конференции Лаврова Фото:

Приглашенные на виртуальную пресс-конференцию министра иностранных дел России Сергея Лаврова немецкие журналисты не смогли получить разрешение от Берлина. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Пресс-конференция запланирована на четверг, 26 декабря.

«Потом [немецкие журналисты] позвонили и сказали, что им не разрешили. И когда мы спросили: „Скажите, а почему?“, ответ был потрясающий: потому что у них „рождественская повестка“», — заявила Захарова. Ее слова передает РИА Новости.

По словам Захаровой, несмотря на отсутствие немецких журналистов, пресс-конференция обещает быть напряженной. Ожидается, что в ходе встречи будут обсуждены ключевые аспекты международной ситуации, что делает предстоящее мероприятие особенно важным.

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Приглашенные на виртуальную пресс-конференцию министра иностранных дел России Сергея Лаврова немецкие журналисты не смогли получить разрешение от Берлина. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Пресс-конференция запланирована на четверг, 26 декабря. «Потом [немецкие журналисты] позвонили и сказали, что им не разрешили. И когда мы спросили: „Скажите, а почему?“, ответ был потрясающий: потому что у них „рождественская повестка“», — заявила Захарова. Ее слова передает РИА Новости. По словам Захаровой, несмотря на отсутствие немецких журналистов, пресс-конференция обещает быть напряженной. Ожидается, что в ходе встречи будут обсуждены ключевые аспекты международной ситуации, что делает предстоящее мероприятие особенно важным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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