Приглашенные на виртуальную пресс-конференцию министра иностранных дел России Сергея Лаврова немецкие журналисты не смогли получить разрешение от Берлина. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Пресс-конференция запланирована на четверг, 26 декабря.
«Потом [немецкие журналисты] позвонили и сказали, что им не разрешили. И когда мы спросили: „Скажите, а почему?“, ответ был потрясающий: потому что у них „рождественская повестка“», — заявила Захарова. Ее слова передает РИА Новости.
По словам Захаровой, несмотря на отсутствие немецких журналистов, пресс-конференция обещает быть напряженной. Ожидается, что в ходе встречи будут обсуждены ключевые аспекты международной ситуации, что делает предстоящее мероприятие особенно важным.
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