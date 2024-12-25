Все парковки в Екатеринбурге сделают бесплатными

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Платные парковочные пространства. Екатеринбург, платная парковка, парковка машин, стоянка, знак парковки, парковка автомобилей, парковочная зона, парковка
Плату отменят на время праздников Фото:

В Екатеринбурге отменят плату за все парковки на время новогодних праздников, с 29 декабря по 8 января. Постановление об этом подписал первый вице-мэр Игорь Сутягин.

«Постановляю установить, что с 29.12.2024 по 08.01.2025 работа платных парковок на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования „город Екатеринбург“ осуществляется без взимания платы за размещение транспортных средств», — следует из документа. Проконтролирует исполнение постановления вице-мэр Рустам Галямов.

До конца 2024-го в Екатеринбурге появится больше 5,3 тысячи парковочных мест. Пользователям общественного транспорта власти тоже сделают подарок — 31 декабря и 1 января проезд в метро, трамваях и троллейбусах будет бесплатным.

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В Екатеринбурге отменят плату за все парковки на время новогодних праздников, с 29 декабря по 8 января. Постановление об этом подписал первый вице-мэр Игорь Сутягин. «Постановляю установить, что с 29.12.2024 по 08.01.2025 работа платных парковок на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования „город Екатеринбург“ осуществляется без взимания платы за размещение транспортных средств», — следует из документа. Проконтролирует исполнение постановления вице-мэр Рустам Галямов. До конца 2024-го в Екатеринбурге появится больше 5,3 тысячи парковочных мест. Пользователям общественного транспорта власти тоже сделают подарок — 31 декабря и 1 января проезд в метро, трамваях и троллейбусах будет бесплатным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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