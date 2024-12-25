Все парковки в Екатеринбурге сделают бесплатными

В Екатеринбурге отменят плату за все парковки на время новогодних праздников, с 29 декабря по 8 января. Постановление об этом подписал первый вице-мэр Игорь Сутягин.
«Постановляю установить, что с 29.12.2024 по 08.01.2025 работа платных парковок на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования „город Екатеринбург“ осуществляется без взимания платы за размещение транспортных средств», — следует из документа. Проконтролирует исполнение постановления вице-мэр Рустам Галямов.
До конца 2024-го в Екатеринбурге появится больше 5,3 тысячи парковочных мест. Пользователям общественного транспорта власти тоже сделают подарок — 31 декабря и 1 января проезд в метро, трамваях и троллейбусах будет бесплатным.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!