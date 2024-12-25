Как распознать поддельную красную икру

Покупка качественной красной икры требует внимательности к деталям упаковки и срокам годности. По данным экспертов, важно обращать внимание на маркировку и соответствие ГОСТу, а также на отсутствие несоответствий между содержимым банки и информацией на этикетке. Это поможет избежать покупки некачественного продукта.
«Икра в банке должна быть однородного цвета, без пленок и сгустков крови. Икринки — упругие, с влажной или сухой поверхностью, легко отделяться друг от друга. Запах и вкус икры должен соответствовать виду рыбы, без посторонних примесей. Для икры нерки и кижуча допустим легкий горький привкус», — подчеркивают специалисты по сертификации «Серконс ЭКО», передает «Коммерсант». Если икра не соответствует этим критериям, то, вероятно, перед вами фальсификат. Также рекомендуется проверять жестяные банки на наличие отчеканенной маркировки, что является знаком качества.
Производство икры лососевых рыб в России производится по двум основным технологиям: соленая бочковая и соленая пробойная икра. Согласно отраслевым стандартам, вся продукция должна соответствовать установленным требованиям качества и безопасности, таким как ГОСТ и ТУ.
Ответственные производители строго следуют установленным стандартам, в то время как на рынке также встречаются недобросовестные производители, которые могут использовать имитацию вместо натуральной икры. Иногда производители предлагают продукцию смешанного типа, объединяя имитированную и натуральную икру в одной упаковке, что позволяет снизить стоимость продукции и создать видимость наличия настоящей икры.
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