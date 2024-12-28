Самолет, летевший в Москву из Дубая, экстренно сел в Баку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самолет был вынужден совершить экстренную посадку в Баку из-за неадекватного поведения пассажира
Самолет был вынужден совершить экстренную посадку в Баку из-за неадекватного поведения пассажира Фото:

Самолет Su-527 авиакомпании «Аэрофлот», летевший рейсом Дубай-Москва, был вынужден экстренно сесть в Баку (Азербайджан). Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании. 

«В целях обеспечения безопасности полета командир воздушного судна рейса SU527 Дубай-Москва за 28 декабря принял решение о вынужденной посадке в аэропорту Баку по причине деструктивного поведения пассажира», — передает пресс-служба в своем telegram-канале. Там пояснили, что пассажир самолета в состоянии алкогольного опьянения провоцировал конфликтные ситуации, угрожал бортпроводникам и другим членам экипажа. 

После экстренного приземления пассажир был передан полиции. Далее судно произвело дозаправку, а затем вылетело по месту назначения.

Накануне Азербайджан был вынужден приостановить рейсы в ряд российских городов, сообщает 360.Ru. Причиной послужила недавнее крушение самолета Embraer в районе Актау (Казахстан), передает телеканал «Царьград».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самолет Su-527 авиакомпании «Аэрофлот», летевший рейсом Дубай-Москва, был вынужден экстренно сесть в Баку (Азербайджан). Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.  «В целях обеспечения безопасности полета командир воздушного судна рейса SU527 Дубай-Москва за 28 декабря принял решение о вынужденной посадке в аэропорту Баку по причине деструктивного поведения пассажира», — передает пресс-служба в своем telegram-канале. Там пояснили, что пассажир самолета в состоянии алкогольного опьянения провоцировал конфликтные ситуации, угрожал бортпроводникам и другим членам экипажа.  После экстренного приземления пассажир был передан полиции. Далее судно произвело дозаправку, а затем вылетело по месту назначения. Накануне Азербайджан был вынужден приостановить рейсы в ряд российских городов, сообщает 360.Ru. Причиной послужила недавнее крушение самолета Embraer в районе Актау (Казахстан), передает телеканал «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...