Самолет, летевший в Москву из Дубая, экстренно сел в Баку

Самолет Su-527 авиакомпании «Аэрофлот», летевший рейсом Дубай-Москва, был вынужден экстренно сесть в Баку (Азербайджан). Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
«В целях обеспечения безопасности полета командир воздушного судна рейса SU527 Дубай-Москва за 28 декабря принял решение о вынужденной посадке в аэропорту Баку по причине деструктивного поведения пассажира», — передает пресс-служба в своем telegram-канале. Там пояснили, что пассажир самолета в состоянии алкогольного опьянения провоцировал конфликтные ситуации, угрожал бортпроводникам и другим членам экипажа.
После экстренного приземления пассажир был передан полиции. Далее судно произвело дозаправку, а затем вылетело по месту назначения.
Накануне Азербайджан был вынужден приостановить рейсы в ряд российских городов, сообщает 360.Ru. Причиной послужила недавнее крушение самолета Embraer в районе Актау (Казахстан), передает телеканал «Царьград».
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