Помощник вице-спикера Тюменской областной думы получил пост в мэрии Сургута

Помощник вице-спикера Тюменской областной думы Галины Резяповой получил пост в мэрии Сургута. Экс-депутат гордумы Андрей Саликов возглавил комитет внутренней и молодежной политики администрации. Информация опубликована на официальном сайте мэрии.
«Андрей Саликов назначен на должность председателя комитета внутренней и молодёжной политики администрации Сургута с 29 декабря 2024 года. С 2015 года работал помощником депутата, заместителя председателя Тюменской областной думы Галины Резяповой», — указано в публикации.
У Саликова два диплома — Московского государственного соцуниверситета по направлению «социальная работа» и юрфака ТюмГУ. С 2004 по 2008 работал в силовых структурах — полиции Сургута и окружном наркоконтроле. После перешел на работу в мэрию Сургутского района, а затем руководил отделом организации протокола управления общественных связей администрации Сургута.
Cаликов в 2023 году был избран в гордуму Сургута. Пробыл депутатом он недолго — уже в декабре 2024 сложил полномочия. Тогда же он покинул пост помощника Резяповой, с которой проработал в этом качестве почти 10 лет.
Ранее URA.RU писало, что Саликов отказался от мандата ради карьеры чиновника. Инсайд агентства подтвердился.
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