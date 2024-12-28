28 декабря 2024

Помощник вице-спикера Тюменской областной думы получил пост в мэрии Сургута

Экс-депутат Саликов возглавил комитет внутренней и молодежной политики Сургута
© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет внутренней политики мэрии Сургута возглавил экс-помощник зампреда Тюменской областной думы Галины Резяповой Андрей Саликов
Комитет внутренней политики мэрии Сургута возглавил экс-помощник зампреда Тюменской областной думы Галины Резяповой Андрей Саликов Фото:

Помощник вице-спикера Тюменской областной думы Галины Резяповой получил пост в мэрии Сургута. Экс-депутат гордумы Андрей Саликов возглавил комитет внутренней и молодежной политики администрации. Информация опубликована на официальном сайте мэрии.

«Андрей Саликов назначен на должность председателя комитета внутренней и молодёжной политики администрации Сургута с 29 декабря 2024 года. С 2015 года работал помощником депутата, заместителя председателя Тюменской областной думы Галины Резяповой», — указано в публикации.

У Саликова два диплома — Московского государственного соцуниверситета по направлению «социальная работа» и юрфака ТюмГУ. С 2004 по 2008 работал в силовых структурах — полиции Сургута и окружном наркоконтроле. После перешел на работу в мэрию Сургутского района, а затем руководил отделом организации протокола управления общественных связей администрации Сургута.

Cаликов в 2023 году был избран в гордуму Сургута. Пробыл депутатом он недолго — уже в декабре 2024 сложил полномочия. Тогда же он покинул пост помощника Резяповой, с которой проработал в этом качестве почти 10 лет.

Ранее URA.RU писало, что Саликов отказался от мандата ради карьеры чиновника. Инсайд агентства подтвердился.

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Помощник вице-спикера Тюменской областной думы Галины Резяповой получил пост в мэрии Сургута. Экс-депутат гордумы Андрей Саликов возглавил комитет внутренней и молодежной политики администрации. Информация опубликована на официальном сайте мэрии. «Андрей Саликов назначен на должность председателя комитета внутренней и молодёжной политики администрации Сургута с 29 декабря 2024 года. С 2015 года работал помощником депутата, заместителя председателя Тюменской областной думы Галины Резяповой», — указано в публикации. У Саликова два диплома — Московского государственного соцуниверситета по направлению «социальная работа» и юрфака ТюмГУ. С 2004 по 2008 работал в силовых структурах — полиции Сургута и окружном наркоконтроле. После перешел на работу в мэрию Сургутского района, а затем руководил отделом организации протокола управления общественных связей администрации Сургута. Cаликов в 2023 году был избран в гордуму Сургута. Пробыл депутатом он недолго — уже в декабре 2024 сложил полномочия. Тогда же он покинул пост помощника Резяповой, с которой проработал в этом качестве почти 10 лет. Ранее URA.RU писало, что Саликов отказался от мандата ради карьеры чиновника. Инсайд агентства подтвердился.
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