28 декабря 2024

В Нижневартовске запретили запуск салютов в Новый Год

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске можно будет запускать салюты только в двух местах
В Нижневартовске можно будет запускать салюты только в двух местах Фото:

В Нижневартовске с 28 декабря начал действовать особый противопожарный режим. В период его действия запрещается запускать салюты во дворах и использовать пиротехнику выше третьего класса опасности. Об этом сообщили в мэрии города.

«В Нижневартовске с 28 декабря 2024 года по 8 января 2025 года будет действовать особый противопожарный режим… Было отмечено, что в период новогодних праздников значительно возрастает риск возникновения пожаров… В этот период запрещается… использовать пиротехнику выше III класса опасности, запускать салюты во дворах жилых домов», — написано в telegram-канале ведомства.

Такое решение было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС для защиты людей и города от пожаров, связанных запуском пиротехники. Вартовчане все же смогут использовать, фейерверки, но в специально отведенных местах. Таких в городе определено два: в районе пересечения улицы Пикмана и проспекта Победы и на территории Комсомольского озера.

Также особый противопожарный режим ввели и в Лангепасе. Там тоже определено две площадки, чтобы запускать салюты.

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В Нижневартовске с 28 декабря начал действовать особый противопожарный режим. В период его действия запрещается запускать салюты во дворах и использовать пиротехнику выше третьего класса опасности. Об этом сообщили в мэрии города. «В Нижневартовске с 28 декабря 2024 года по 8 января 2025 года будет действовать особый противопожарный режим… Было отмечено, что в период новогодних праздников значительно возрастает риск возникновения пожаров… В этот период запрещается… использовать пиротехнику выше III класса опасности, запускать салюты во дворах жилых домов», — написано в telegram-канале ведомства. Такое решение было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС для защиты людей и города от пожаров, связанных запуском пиротехники. Вартовчане все же смогут использовать, фейерверки, но в специально отведенных местах. Таких в городе определено два: в районе пересечения улицы Пикмана и проспекта Победы и на территории Комсомольского озера. Также особый противопожарный режим ввели и в Лангепасе. Там тоже определено две площадки, чтобы запускать салюты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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