В Нижневартовске запретили запуск салютов в Новый Год

В Нижневартовске с 28 декабря начал действовать особый противопожарный режим. В период его действия запрещается запускать салюты во дворах и использовать пиротехнику выше третьего класса опасности. Об этом сообщили в мэрии города.
«В Нижневартовске с 28 декабря 2024 года по 8 января 2025 года будет действовать особый противопожарный режим… Было отмечено, что в период новогодних праздников значительно возрастает риск возникновения пожаров… В этот период запрещается… использовать пиротехнику выше III класса опасности, запускать салюты во дворах жилых домов», — написано в telegram-канале ведомства.
Такое решение было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС для защиты людей и города от пожаров, связанных запуском пиротехники. Вартовчане все же смогут использовать, фейерверки, но в специально отведенных местах. Таких в городе определено два: в районе пересечения улицы Пикмана и проспекта Победы и на территории Комсомольского озера.
Также особый противопожарный режим ввели и в Лангепасе. Там тоже определено две площадки, чтобы запускать салюты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!