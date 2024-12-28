Сегодня — 29 декабря — в Нижневартовске состоялось силовое шоу «Рекорды Югры». На нем был поставлен новый рекорд — три атлета подняли штангу весом 850 килограммов.
«850 кг на троих. В Нижневартовске установлен рекорд в тяге штанги», — написано в telegram-канале телеканала «Самотлор».
Ликующая толпа всячески поддерживала спортсменов. В итоге мужчины держали 850 килограммов на весу целых три секунды.
Спортсмен из Нижневартовского района ХМАО Никита Дубенчук установил личный, а также российский рекорд на Паралимпиаде в Париже по толканию ядра. Атлету удалось толкнуть ядро на 11,4 метра. До победы ему не хватило всего 16 сантиметров.
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