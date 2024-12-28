28 декабря 2024

В Нижневартовске установили новый рекорд в тяге штанги. Видео

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В Югре трое спортсменов подняли штангу весом 850 килограмм
В Югре трое спортсменов подняли штангу весом 850 килограмм Фото:

Сегодня — 29 декабря — в Нижневартовске состоялось силовое шоу «Рекорды Югры». На нем был поставлен новый рекорд — три атлета подняли штангу весом 850 килограммов.

«850 кг на троих. В Нижневартовске установлен рекорд в тяге штанги», — написано в telegram-канале телеканала «Самотлор».

Ликующая толпа всячески поддерживала спортсменов. В итоге мужчины держали 850 килограммов на весу целых три секунды.

Спортсмен из Нижневартовского района ХМАО Никита Дубенчук установил личный, а также российский рекорд на Паралимпиаде в Париже по толканию ядра. Атлету удалось толкнуть ядро на 11,4 метра. До победы ему не хватило всего 16 сантиметров.

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Сегодня — 29 декабря — в Нижневартовске состоялось силовое шоу «Рекорды Югры». На нем был поставлен новый рекорд — три атлета подняли штангу весом 850 килограммов. «850 кг на троих. В Нижневартовске установлен рекорд в тяге штанги», — написано в telegram-канале телеканала «Самотлор». Ликующая толпа всячески поддерживала спортсменов. В итоге мужчины держали 850 килограммов на весу целых три секунды. Спортсмен из Нижневартовского района ХМАО Никита Дубенчук установил личный, а также российский рекорд на Паралимпиаде в Париже по толканию ядра. Атлету удалось толкнуть ядро на 11,4 метра. До победы ему не хватило всего 16 сантиметров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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