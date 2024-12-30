«Русский богатырь»: на СВО погиб студент УГМУ, снимавшийся в Болливуде

Накануне Дня рождения 8 сентября во время выполнения боевых задач в зоне СВО погиб 26-летний Алексей В . из Миасса (Челябинская область). Бойца похоронили 29 декабря. Перед отправкой на фронт студент Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) успел съездить в Индию, где попал на съемки фильма. О сыне URA.RU рассказала мама погибшего.
«Он был простым парнем. Ничем не кичился. Такой, знаете, русский богатырь. Очень добрый и сильный. Мог отдать последние ботинки и ходить босиком и куртку последнюю отдать мог. Ко мне ребята приходили, товарищи, письма писали из разных городов, и все сказали: „золотой пацан“», — сказала Людмила.
По словам мамы, Алексей очень любил свободу, поэтому решил взять академический отпуск в вузе, чтобы уехать в путешествие. Первой точкой стала Казань, откуда он доехал до Красноярска и обратно на попутках, после чего пять месяцев автостопом бороздил просторы Индии. Несмотря на то, что он уехал совершенно без денег, ему удалось добраться от севера страны до Гоа и параллельно заработать на билеты в Москву. За время путешествия он снялся в сериале про Махатму Ганди и сыграл в роли рабочего в типографии.
На спецоперацию молодой человек решил уйти в конце апреля 2024 года. На фронте был стрелком. «Он жил и служил просто и честно, с полной отдачей, выполняя свой долг там, где был поставлен. И его спокойствию и умению быть настоящим я брал пример и старался учиться», — рассказал URA.RU боевой товарищ Алексея Арсений.
Он успел поработать в разных местах: укладывал кладку, работал на стройке, на конфетной фабрике, сварщиком, грузчиком, волонтером, официантом и был актером, при этом учась на врача на факультете клинической психологии. «Говорил, что хотел попробовать все. Может быть, предчувствовал, что уйдет рано», — сказала Людмила.
Она отметила, что после смерти сына ей набирали все знакомые и руководители организаций, где он когда-то учился или занимался, и рассказывали истории о том, насколько у нее хороший ребенок. Родители получили два благодарственных письма за сына — из части и от администрации.
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